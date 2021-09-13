Kuzey Marmara otoyolunda TIR duran otomobili ezdi, sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 16.40 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkiinde meydana geldi.DHA'nın haberine göre, süratli giderken sürücüsü Hikmet K.’nin frene bastığı 41 KL 232 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, sürücüsü İlkay Y.’nin arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdurduğu 14 AAP 171 plakalı otomobile çarptı.Otomobili altına alarak ezen TIR, duramayarak yol kenarına devrildi.İlkay Y., çevreden geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İlkay Y.’yi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.'Frene basmak istediğimde araç kaymaya başladı'Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Hikmet K., “Ben seyir halindeydim. Frene basmak istediğimde araç kaymaya başladı. Sol tarafımdan geçen araçların üstüne devrilmemek için direksiyonu sağ tarafa kırdım. O araçta park halindeymiş görmemiştim. Uyarıcı bir levha da yoktu. Allah beni de onu da korudu. Açıkçası ciddi bir şeyi yok” dedi.
Otomobili altına alarak ezen TIR, duramayarak yol kenarına devrildi.
İlkay Y., çevreden geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İlkay Y.’yi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
'Frene basmak istediğimde araç kaymaya başladı'
Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Hikmet K., “Ben seyir halindeydim. Frene basmak istediğimde araç kaymaya başladı. Sol tarafımdan geçen araçların üstüne devrilmemek için direksiyonu sağ tarafa kırdım. O araçta park halindeymiş görmemiştim. Uyarıcı bir levha da yoktu. Allah beni de onu da korudu. Açıkçası ciddi bir şeyi yok” dedi.