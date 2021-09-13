https://tr.sputniknews.com/20210913/macta-gerginlik-kulup-baskaninin-esi-tribunlere-el-hareketi-yapti-1048866847.html

Maçta gerginlik: Kulüp başkanının eşi, tribünlere el hareketi yaptı

Maçta gerginlik: Kulüp başkanının eşi, tribünlere el hareketi yaptı

Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçının son anlarında taraftarlar Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci'yi istifaya davet etti. Tribünler e el hareketi... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T16:15+0300

2021-09-13T16:15+0300

2021-09-13T16:15+0300

yaşam

türkiye futbol federasyonu (tff)

küfür etmek

gerginlik

el hareketi

bircan kestaneci

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TFF 2 Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, bu hafta sonu evinde Bayburt Özel İdarespor'u konuk etti. Karşılaşmada Turgutluspor, Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 mağlup oldu.Karşılaşmanın 70. dakikasına kadar maçı 1-0 önde götüren Turgutluspor, 10 dakika içerisinde 2-1 yenik duruma düşünce taraftarların yoğun tepkisi başladı. Turgutluspor taraftarları protokolün yer aldığı tribüne doğru dönerek Turgutluspor Kulübü Başkanı Taner Kestaneci ile yönetime istifa çağrısı yaptı.İstifa çağrısının ardından Turgutluspor taraftarları ile Başkan Kestaneci ve eşi Bircan Kestaneci arasında karşılıklı gerilim yaşandı. Bu esnada Bircan Kestaneci, taraftarlara dönerek orta parmağını kaldırınca ortalık bir anda karıştı. Başkan Kestaneci'nin münakaşayı önlemeye çalışmasına rağmen, eşinin taraftarlarla laf dalaşına girmeye devam ettiği görüldü.Yaşananların ardından polisler, taraftarları stadın dışına çıkarttı. Kulüp Başkanı Kestaneci ve eşi Bircan Kestaneci de polisin yoğun güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), küfür etmek, gerginlik, el hareketi, bircan kestaneci