https://tr.sputniknews.com/20210913/marketler-fiyat-oyunu-oynuyor-iddiasi-1048861991.html

'Marketler fiyat oyunu oynuyor' iddiası

'Marketler fiyat oyunu oynuyor' iddiası

Bursa'da Mustafa Aktaş isimli kişi, aralarında 50 metre bile mesafe bulunmayan iki süper markette aynı marka ve gramaj tereyağındaki yüzde yüze yakın fiyat... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:05+0300

2021-09-13T14:05+0300

2021-09-13T14:05+0300

türkiye

enflasyon

süpermaret

fiyat

etiket

satış

artış

market

yağ

tereyağ

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İhlas Haber Ajansı'na konuşan Aktaş, bir gün önce bir marketten kilosu 92 liraya aldığı tereyağı ertesi gün başka markette 49.95 liraya bulduğunu ve bu sebeple ürünü iade ettiğini söyledi.Aktaş, iki marketten aldığı ve arada yaklaşık yüzde 90 fiyat farkı olan fişleri marketin merkezdeki yetkililere sordu. Aktaş, istenmesi üzerine fişlerin fotoğrafını da çekip yetkililere iletti. Dönüş yapılacağı söylenmesine rağmen aradaki fiyat farkıyla ilgili Aktaş'a marketten herhangi bir geri dönüş olmadı.Aktaş bunun üzerine marketin fiyat politikasını Bursa Ticaret İl Müdürlüğ'üne şikayet etti. Ancak müdürlükten "Marketler arası fiyat farkı olabiliyor. Normal bir durum. Pazartesi getirin inceleyelim" cevabı aldı.

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enflasyon, süpermaret, fiyat, etiket, satış, artış, market, yağ, tereyağ