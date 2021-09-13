https://tr.sputniknews.com/20210913/mehmet-ceyhandan-asi-karsitlarina-tepki-ben-hic-maymuna-benzeyen-3-5-kulakli-insan-gormedim-1048877059.html
Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına tepki: Ben hiç maymuna benzeyen, 3-5 kulaklı insan görmedim
Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına tepki: Ben hiç maymuna benzeyen, 3-5 kulaklı insan görmedim
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki göstererek, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T22:46+0300
2021-09-13T22:46+0300
2021-09-13T22:46+0300
türkiye
aşı
mehmet ceyhan
koronavirüs
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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki gösterdi.Bu coğrafyada 330 yıldır aşıların yapıldığını, aşıya ruhsat uygulamasının son 15 yıldır olduğunu belirten Ceyhan, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz siz de. Aklın ve bilimin gösterdiği yola girin artık” dedi."Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü?" diyen Ceyhan, "Aşılar tersine her yıl dünyada 2,5 milyon kişinin ölümünü engelliyor, sakatlıkları önlüyor ve ülke ekonomisine 7,5 milyar dolar katkıda bulunuyor" ifadesini kullandı.
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aşı, mehmet ceyhan, koronavirüs
Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına tepki: Ben hiç maymuna benzeyen, 3-5 kulaklı insan görmedim
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki göstererek, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü?"" dedi.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına
tepki gösterdi.
Bu coğrafyada 330 yıldır aşıların yapıldığını, aşıya ruhsat uygulamasının son 15 yıldır olduğunu belirten Ceyhan, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz siz de. Aklın ve bilimin gösterdiği yola girin artık” dedi.
"Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü?" diyen Ceyhan, "Aşılar tersine her yıl dünyada 2,5 milyon kişinin ölümünü engelliyor, sakatlıkları önlüyor ve ülke ekonomisine 7,5 milyar dolar katkıda bulunuyor" ifadesini kullandı.