https://tr.sputniknews.com/20210913/mehmet-ceyhandan-asi-karsitlarina-tepki-ben-hic-maymuna-benzeyen-3-5-kulakli-insan-gormedim-1048877059.html

Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına tepki: Ben hiç maymuna benzeyen, 3-5 kulaklı insan görmedim

Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına tepki: Ben hiç maymuna benzeyen, 3-5 kulaklı insan görmedim

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki göstererek, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T22:46+0300

2021-09-13T22:46+0300

2021-09-13T22:46+0300

türkiye

aşı

mehmet ceyhan

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104240/21/1042402100_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_c90a1a8b4971c6cb7a22088c725a263f.jpg

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki gösterdi.Bu coğrafyada 330 yıldır aşıların yapıldığını, aşıya ruhsat uygulamasının son 15 yıldır olduğunu belirten Ceyhan, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz siz de. Aklın ve bilimin gösterdiği yola girin artık” dedi."Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü?" diyen Ceyhan, "Aşılar tersine her yıl dünyada 2,5 milyon kişinin ölümünü engelliyor, sakatlıkları önlüyor ve ülke ekonomisine 7,5 milyar dolar katkıda bulunuyor" ifadesini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aşı, mehmet ceyhan, koronavirüs