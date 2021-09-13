Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210913/meksikaya-yeni-sputnik-v-asi-partisi-ulastirildi-1048869877.html
Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı
Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı
Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin ikinci bileşeninden oluşan 200 bin dozluk partinin Meksika’ya ulaştığı belirtildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T17:30+0300
2021-09-13T17:30+0300
koronavirüs
rusya
meksika
aşı
salgın
kovid-19
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045001143_0:85:1075:690_1920x0_80_0_0_da67f1d861f17d38a858301a14577dc3.jpg
Arjantin haber ajansı Infobae’nin aktardığına göre, ikinci doz Sputnik V aşılarını taşıyan uçak sabah saatlerinde Meksika’nın başkenti Meksiko’nun Benito Juárez Uluslararası Havalimanı’na indi.Bu partiyle birlikte Meksika’ya toplamda 4 milyon 850 bin doz Sputnik V tedarik edilmiş oldu.Yaklaşık 128 milyon nüfusa sahip Meksika’da bugüne kadar 18 yaş üstü 59 milyon 600 binden fazla kişi Kovid-19’a karşı aşılandı.
rusya
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045001143_155:0:1075:690_1920x0_80_0_0_db76bb8f5e6ee14e727e0ff4550656a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, meksika, aşı, salgın, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı

17:30 13.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girHindistan Rusya koronavirüs aşısı Sputnik
Hindistan Rusya koronavirüs aşısı Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin ikinci bileşeninden oluşan 200 bin dozluk partinin Meksika’ya ulaştığı belirtildi.
Arjantin haber ajansı Infobae’nin aktardığına göre, ikinci doz Sputnik V aşılarını taşıyan uçak sabah saatlerinde Meksika’nın başkenti Meksiko’nun Benito Juárez Uluslararası Havalimanı’na indi.
Bu partiyle birlikte Meksika’ya toplamda 4 milyon 850 bin doz Sputnik V tedarik edilmiş oldu.
Yaklaşık 128 milyon nüfusa sahip Meksika’da bugüne kadar 18 yaş üstü 59 milyon 600 binden fazla kişi Kovid-19’a karşı aşılandı.
110000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:57Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
18:51Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza
18:4412 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ’da bıçaklandı
18:42Trabzon'da balıkçı ağına ceset takıldı
18:27Diyanet'e 'Yılmaz Özdil' çağrısı: Camilere almayın
18:14ABD'deki maçlarda Joe Biden'a küfür trendi başladı
17:51Kuş gibi ağaçta duran keçi sürüsü: ‘Hayatımda gördüğüm en garip şey’
17:48WhatsApp'tan iOS ekosistemi için yeni özellik: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek
17:44'Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor'
17:30Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı
17:22Dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi
17:18Rusya'dan Avrupa'ya Rus Kovid-19 aşıları konusunu siyasallaştırmama çağrısı
17:16Putin: Yakında karantinaya girmem gerekebilir
17:16İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İmamoğlu'nu ziyaret etti
17:02Rusya, 21 Eylül’den itibaren 4 ülke ile uçuşları yeniden başlatıyor
17:01Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu itfaiyede aldı
16:55Bağcılar'da otomobil tavanında yolculuk
16:53Dünya Bankası: İklim değişikliği 2050'ye kadar 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir
16:51Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin oldu
16:42Çekya'da bir köpek, yemek ararken mutfağı ateşe verdi