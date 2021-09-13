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Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı
Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı
Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin ikinci bileşeninden oluşan 200 bin dozluk partinin Meksika’ya ulaştığı belirtildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T17:30+0300
2021-09-13T17:30+0300
2021-09-13T17:30+0300
koronavirüs
rusya
meksika
aşı
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kovid-19
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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Arjantin haber ajansı Infobae’nin aktardığına göre, ikinci doz Sputnik V aşılarını taşıyan uçak sabah saatlerinde Meksika’nın başkenti Meksiko’nun Benito Juárez Uluslararası Havalimanı’na indi.Bu partiyle birlikte Meksika’ya toplamda 4 milyon 850 bin doz Sputnik V tedarik edilmiş oldu.Yaklaşık 128 milyon nüfusa sahip Meksika’da bugüne kadar 18 yaş üstü 59 milyon 600 binden fazla kişi Kovid-19’a karşı aşılandı.
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rusya, meksika, aşı, salgın, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı
Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin ikinci bileşeninden oluşan 200 bin dozluk partinin Meksika’ya ulaştığı belirtildi.
Arjantin haber ajansı
Infobae’nin aktardığına göre, ikinci doz Sputnik V aşılarını taşıyan uçak sabah saatlerinde Meksika’nın başkenti Meksiko’nun Benito Juárez Uluslararası Havalimanı’na indi.
Bu partiyle birlikte Meksika’ya toplamda 4 milyon 850 bin doz Sputnik V tedarik edilmiş oldu.
Yaklaşık 128 milyon nüfusa sahip Meksika’da bugüne kadar 18 yaş üstü 59 milyon 600 binden fazla kişi Kovid-19’a karşı aşılandı.