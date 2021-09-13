https://tr.sputniknews.com/20210913/meksikaya-yeni-sputnik-v-asi-partisi-ulastirildi-1048869877.html

Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı

Meksika’ya yeni Sputnik V aşı partisi ulaştırıldı

Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin ikinci bileşeninden oluşan 200 bin dozluk partinin Meksika’ya ulaştığı belirtildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T17:30+0300

2021-09-13T17:30+0300

2021-09-13T17:30+0300

koronavirüs

rusya

meksika

aşı

salgın

kovid-19

sputnik v

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Arjantin haber ajansı Infobae’nin aktardığına göre, ikinci doz Sputnik V aşılarını taşıyan uçak sabah saatlerinde Meksika’nın başkenti Meksiko’nun Benito Juárez Uluslararası Havalimanı’na indi.Bu partiyle birlikte Meksika’ya toplamda 4 milyon 850 bin doz Sputnik V tedarik edilmiş oldu.Yaklaşık 128 milyon nüfusa sahip Meksika’da bugüne kadar 18 yaş üstü 59 milyon 600 binden fazla kişi Kovid-19’a karşı aşılandı.

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rusya, meksika, aşı, salgın, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v