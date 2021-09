https://tr.sputniknews.com/20210913/milli-egitim-bakani-ozer-vakalar-nedeniyle-tatil-edilen-hicbir-okul-yok-1048860305.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Vakalar nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok

Milli Eğitim Bakanı Özer: Vakalar nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vakalar nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok. Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Vakaların... 13.09.2021

Milli Eğitim Bakanı Özer, gündeme ilişkin merak edilen soruları TRT Haber'de yanıtladı.Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Okullarımızın açılması için çok kapsamlı bir rehber hazırladık'Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.'Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi'Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.'Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak'Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek.'200'e yakın okulumuz ikili eğitime geçti'200'e yakın okulumuz ikili eğitime geçti. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.'Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek'Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.'Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var'Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak.'Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir'Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.'Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık'(15 bin yeni öğretmen atanacak) Şu andaki öğretmen sayımız 1.2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitimin kalitesinin artması yönünde gereken her türlü desteği veriyor. Biz adil olmak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2020 ve 2021 KPSS'sine giren tüm öğretmen adaylarımıza bu şansı tanıdık. Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık.

