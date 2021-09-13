MTV Video Müzik Ödülleri'nin konuşulan çifti Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly oldu

MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da düzenlendi. Törene katılan ünlü isimler, birbirinden dikkat çekici kostümleriyle dikkat çekerken, kırmızı halının en çok konuşulan isimleri, Megan Fox ile Machine Gun Kelly oldu.Fox, tüm vücudunu saran tül bir elbise giyerken, Machine Gun Kelly de kırmızı renkteki parlak kostümünü yüzündeki parıltılı taşlarla birleştirmişti.Fox ayrıca, reality yıldızı Kourtney Kardashian ile gecenin sunuculuğunu üstlendi. İki yıldız, ödül almak üzere sevgililerini sahneye davet ederken onları 'geleceğin babaları' diye çağırdı. Geceye damgasının vuran bir diğer olay ise Machine Gun Kelly ile İrlandalı dövüş sanatçısı Conor McGregor'un törendeki tartışmaları oldu. İddiaya göre Conor Mc Gregor, Machine Gun Kelly ile fotoğraf çektirmek istedi ama Kelly bu talebi reddetti. Ardından ikili arasında bir tartışma çıktı ve Kelly Conor Mc Gregor'u itip tökezlemesine sebep oldu. Conor ise elindeki içkiyi kendi üstüne döktü. Bunun üzerine sinirlenerek kalan içkiyi de Machine Gun Kelly'nin sevgilisi Megan Fox'a fırlattı. Kıyafetiyle dikkat çeken bir diğer isim ise ABD'li rapçi Lil Nas X oldu.
Bu yıl 40'ıncı yılını kutlayan MTV Video Müzik Ödülleri'nde oyuncu Meghan Fox ve şarkıcısı sevgilisi Machine Gun Kelly kıyafetleriyle gecenin en dikkat çeken isimleri oldu. Machine Gun Kelly ile İrlandalı dövüş sanatçısı Conor McGregor'un törendeki kavgaları ise geceyi karıştırdı.
MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da düzenlendi.
Törene katılan ünlü isimler, birbirinden dikkat çekici kostümleriyle dikkat çekerken, kırmızı halının en çok konuşulan isimleri, Megan Fox ile Machine Gun Kelly oldu.
Fox, tüm vücudunu saran tül bir elbise giyerken, Machine Gun Kelly de kırmızı renkteki parlak kostümünü yüzündeki parıltılı taşlarla birleştirmişti.
Geceye damgasının vuran bir diğer olay ise Machine Gun Kelly ile İrlandalı dövüş sanatçısı Conor McGregor'un törendeki tartışmaları oldu. İddiaya göre Conor Mc Gregor, Machine Gun Kelly ile fotoğraf çektirmek istedi ama Kelly bu talebi reddetti. Ardından ikili arasında bir tartışma çıktı ve Kelly Conor Mc Gregor'u itip tökezlemesine sebep oldu. Conor ise elindeki içkiyi kendi üstüne döktü. Bunun üzerine sinirlenerek kalan içkiyi de Machine Gun Kelly'nin sevgilisi Megan Fox'a fırlattı.