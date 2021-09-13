https://tr.sputniknews.com/20210913/mugla-orman-bolge-muduru-15-gunluk-yanginlarda-52-bin-hektar-alan-zarar-gordu-1048875170.html

Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla'nın 9 ilçesindeki orman yangını sürecini ve yürütülen çalışmaları basın toplantısıyla değerlendirdi. Müdür Yaprak... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T20:57+0300

2021-09-13T20:57+0300

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türkiye

muğla

orman yangını

milas

orman

yasin yaprak

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Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 52 bin hektar alan zarar gördü.62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın gruplarına destek veren 1 kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 işçi, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 29 Temmuz'da Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos'ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla sona eren 15 günlük süreçte neler yaşandığını yaptığı sunumla detaylı bir şekilde anlattı. Müdür Yaprak, yangınların kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmalarının yapıldığını belirterek, şunları söyledi:Yaprak, Marmaris yangınının çok hızlı şekilde yerleşim yerlerini tehdit ederek büyüdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

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