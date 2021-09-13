https://tr.sputniknews.com/20210913/nedim-sener-fetocu-bot-hesaplarin-yuzde-75i-sosyal-medyada-ataturkcu-kiligina-burundu-1048857643.html

Nedim Şener: FETÖ’cü bot hesapların yüzde 75’i sosyal medyada ‘Atatürkçü’ kılığına büründü

Nedim Şener: FETÖ’cü bot hesapların yüzde 75’i sosyal medyada ‘Atatürkçü’ kılığına büründü

Hürriyet yazarı Nedim Şener, FETÖ mensuplarının sosyal medyada kullandığı bot hesapların yüzde 75'inin 'Atatürkçü' kılığına büründüğünü ileri sürdü. Şener... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T12:28+0300

2021-09-13T12:28+0300

2021-09-13T12:28+0300

türkiye

nedim şener

mustafa kemal atatürk

sosyal medya

fetö

uyarı

kara propaganda

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Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, geçen cumartesi günü Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen, 'Darbelerle Mücadele Yöntemleri' sempozyumunda, 'FETÖ’nün Sosyal Medya Taktikleri' konusunda bir konuşma yaptığını söyledi."Sempozyum için hazırlık yaparken elde ettiğim bir veri, benim ve dikkatli sosyal medya takipçilerinin gözlemlerini teyit etti" ifadesini kullanan Şener, şöyle devam etti:"Buna göre, FETÖ’cüler sosyal medya türleri arasında en çok Twitter’ı kullanıyor, 'Ömer Fazlı, Deliler Taburu, Dahi Bilal, Suna Varol, Esra Pekdemir, Esra Tuncer, Simge Ekici' ve bu gibi yüz binlerce takipçisi olan hesaplar ile her türlü kimliğe bürünüyorlar. Tespitlere göre FETÖ’cü bot hesapların yüzde 75’i Atatürkçü, yüzde 20’si de PKK/KCK’lı bir kimlik kullanıyor. Yüzde 95’i ise cinsiyeti erkek olmasına rağmen kadın profili kullanıyor.'Gerçek Atatürkçü kendini gizlemez'Bu bilgileri vermemin nedeni, sahte profil adları ve Atatürk fotoğraflarıyla açılan hesapların paylaşımlarına mesafeli hatta uzak durun. Ben hiçbir gerçek Atatürkçünün adını, kimliğini, fotoğrafını gizlediğini görmedim. Kimliğini gizleyen bir sahte hesap görürseniz hangi fotoğrafı kullanırsa kullansın arkasından bir FETÖ’cü çıkabilir."17-25 Aralık 2013 operasyonları sırasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı ile 'FETÖ/PDY Paralel Devlet Yapılanması' ilan edilince FETÖ mensuplarının tüm medya kuruluşlarına el konduğunu hatırlatan Şener, "Bunun üzerine dezenformasyon, yalan ve algı operasyonlarını sosyal medyaya kaydırdılar. Bu tarihten sonra örgüt içerisinde 'Sosyal Medya Mesulü' tayin edildi" diye yazdı.Şener, "15 Temmuz darbe girişimine kadar, isimsiz hesaplar oluşturarak, önce darbe için propaganda, sonrasında ise ikinci bir darbe dalgası korkusu yaymaya çalıştılar" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:"Darbe girişimi sonrası, önce darbenin 'tiyatro, senaryo, kontrollü darbe' olduğu yalanını yayan, sonrasında sivil imamların rolü ortaya çıkınca kendisini savunan FETÖ, bunda başarılı olamayınca bu kez, tutuklamalar, kamu görevinden ihraçlar, firar eden FETÖ’cüler üzerinden 'mağdur' algısı yaratmaya çalıştı. Bu konuda kendisine destek bulamayınca da 'Renklendirme' adını verdikleri taktikle farklı kimliklere bürünüp buna uygun fotoğraflarla hesaplar açıp gündem belirlemeye başladılar.'Tehdit, yalan, iftira, hakaret, devleti karalama, TT, korku yayma'Fetullahçı Terör Örgütü’nün şu ana kadar belirlenen sosyal medya taktikleri ve amaçları şunlar:Gündem Yaratma: Devleti zor duruma düşürücü en ufak gündem maddesini Twitter’ın Trend Topic uygulaması, etiketleme, anket kurgulama gibi tekniklerle büyütmek.Devletin Organlarını Karalama, Hukuksuz Gösterme: Devletin güvenlik ve yargı organlarını alenen suçlamak ve kanuni uygulamaları çarpıtarak mesaj, ileti, görüntü kurgularıyla kamuoyunu yanıltmak, yönlendirmek.Tehdit, Sindirme, Yıldırma ve Şantaj: Kendilerine karşı olduğunu değerlendirdikleri kişilere gözdağı vermek, onları sindirmek ve korkutmak için bireysel telefonları, adresleri ve hatta yakınlarının bilgilerini dolaşıma sokmak.Hedef Saptırma: Toplumun dikkatini farklı yöne çekme amaçlı mesajlar yayınlamak.Değerlerin İstismarı: Toplumun dini inancından, gelenek ve vicdanından faydalanarak mağduriyet algısı oluşturmak.Hedef Gösterme: Sahte belge, ses kayıtları ya da görüntüleri dolaşıma sokarak çeşitli manipülasyonlar ile kişi/kurum ya da kuruluşları hedef göstermek.Hukuku Yanıltmaya Çalışma: Örgüt üyelerinin yargılanma sürecinde yargı erkine olan güveni zedelemek ve hukuksal süreci etkilemeye çalışmak.Terör Örgütünü Meşru Gösterme: Örgüte din ve eğitim ile meşruiyet kazandırma.'6 dilde yalan söyleyebiliyorlar'Hatırlayacaksınız, Kovid-19 sürecinde farklı yerlerden elde edilen görüntülerle 'Rakam daha fazla ama açıklamıyorlar' gibi yalanları yaymaya çalışarak halkı endişeye düşürüp, sağlık çalışanlarına ve kamu yönetimine güveni azaltmayı amaçladılar.Suriye ve Afgan düzensiz göçmenlere ait görüntülerle de gündemi belirlemeyi başardılar. 'Neden hep erkekler geliyor?', 'Göçmen değil asker getiriyorlar' söylemleriyle bu konuda hassas olan toplumun sinir uçlarını tahrik edecek paylaşımlarda bulundular.Genellikle sosyal medya platformlarında varlığını sürdüren FETÖ ayrıca, 'Change.org' gibi kampanya maksatlı sosyal ağlarda sık sık boy gösteriyor. FETÖ mensupları saptanan 6 dilde kara propaganda yapıyor.Bunları aktarmamın nedeni, bilgilendirme yanında sıradan sosyal medya kullanıcılarını uyarmak. Çünkü onların amacı sizi yalan ağına düşürmek. Unutmayın o ağa düşerseniz yem olursunuz."

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nedim şener, mustafa kemal atatürk, sosyal medya, fetö, uyarı, kara propaganda