'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: 62 kadın kurtarıldı

İstanbul'da Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gece kulüplerine düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Fas uyruklu 62 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.İş vaadiyle getirilen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulup fuhşa zorlandıkları tespit edildi. Çeteye ait yerlerde tutulup VIP araçlarla gece kulüplerine götürülüp getirilen kadınların polis baskınlarından korundukları ortaya çıktı. Çete üyesi 6 kişi gözaltına alındı.Çetenin elebaşının, Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı. Gezi olayları sırasında, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ''Palalı Sabri''nin yurt dışında olduğu öğrenildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 62 kadını gece kulüplerinde zorla çalıştırıp fuhşa zorladıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Çetenin elebaşının, Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gece kulüplerine düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Fas uyruklu 62 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
İş vaadiyle getirilen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulup fuhşa zorlandıkları tespit edildi. Çeteye ait yerlerde tutulup VIP araçlarla gece kulüplerine götürülüp getirilen kadınların polis baskınlarından korundukları ortaya çıktı. Çete üyesi 6 kişi gözaltına alındı.
Çetenin elebaşının, Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı. Gezi olayları sırasında, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ''Palalı Sabri''nin yurt dışında olduğu öğrenildi.