Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210913/poset-icinde-buldugu-50-bin-lirayi-polise-teslim-etti-1048859871.html
Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti: 'Bu para birinin ameliyat parası olabilir'
Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti: 'Bu para birinin ameliyat parası olabilir'
Düzce’de, elektrik firmasında işçi olarak çalışan bir çocuk babası Çetin Uludağ (33) şehirlerarası otobüs terminali girişinde poşet içinde bulduğu 50 bin... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T13:16+0300
2021-09-13T13:17+0300
yaşam
türkiye
düzce
para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048859617_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_b83ae061bc9aeeec55c3edcc82292f4d.jpg
Düzce'de bir firmada elektrik tamir ve tadilat işleriyle uğraşan Çetin Uludağ, dün bisikletiyle Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali civarına geldiğinde bir poşetin üzerinden geçti. Uludağ, poşeti kabarıklığından şüphelenip yerden aldı. Poşetin içine bakan Uludağ, para olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. Polis, Uludağ'a, en yakın yer olan terminal girişindeki polis noktasına götürüp parayı teslim edebileceğini söyledi. Çetin Uludağ parayı polise verdi. 50 bin lirayı tutanakla teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.'Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm'Çetin Uludağ, parayı alıp gitmek yerine polise teslim etmeyi tercih ettiğini anlatarak, "Bisikletle giderken bir poşetin üzerinden geçtim. Poşetin bu kadar kabarık olmasına imkan vermedim. İçine baktığımda yüklü miktar para olduğunu gördüm. Direkt polisi aradım. 'Otogar girişinde polis var, ona teslim et' dediler. Polis arkadaşımıza teslim ettim. Parayı bulduğumda haram paranın kimseye yaramayacağını düşündüm. Bir gariban ya da zenginin olabilir bu hiç fark etmez. Ama her zaman bir garibanın olduğunu düşünmek gerekiyor. Belki çok ihtiyacı olan biri, belki çoluk çocuğunun ameliyat parasıdır. Fındık parası olabilir, araba alacaktır, biriktirdiği para olabilir ya da kredi borcunu ödemek için topladığı paradır diye düşünüp getirdim. Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm" dedi.
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048859617_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_5ab869b6043b708844377b2b21852fd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, düzce, para

Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti: 'Bu para birinin ameliyat parası olabilir'

13:16 13.09.2021 (güncellendi: 13:17 13.09.2021)
© DHABulduğu parayı polise teslim eden adam
Bulduğu parayı polise teslim eden adam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
Abone ol
Düzce’de, elektrik firmasında işçi olarak çalışan bir çocuk babası Çetin Uludağ (33) şehirlerarası otobüs terminali girişinde poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise verdi. Uludağ, "Bu para birinin ameliyat ya da kredi borcu taksiti olabilir. Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm" dedi.
Düzce'de bir firmada elektrik tamir ve tadilat işleriyle uğraşan Çetin Uludağ, dün bisikletiyle Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali civarına geldiğinde bir poşetin üzerinden geçti. Uludağ, poşeti kabarıklığından şüphelenip yerden aldı. Poşetin içine bakan Uludağ, para olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. Polis, Uludağ'a, en yakın yer olan terminal girişindeki polis noktasına götürüp parayı teslim edebileceğini söyledi. Çetin Uludağ parayı polise verdi. 50 bin lirayı tutanakla teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.

'Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm'

Çetin Uludağ, parayı alıp gitmek yerine polise teslim etmeyi tercih ettiğini anlatarak, "Bisikletle giderken bir poşetin üzerinden geçtim. Poşetin bu kadar kabarık olmasına imkan vermedim. İçine baktığımda yüklü miktar para olduğunu gördüm. Direkt polisi aradım. 'Otogar girişinde polis var, ona teslim et' dediler. Polis arkadaşımıza teslim ettim. Parayı bulduğumda haram paranın kimseye yaramayacağını düşündüm. Bir gariban ya da zenginin olabilir bu hiç fark etmez. Ama her zaman bir garibanın olduğunu düşünmek gerekiyor. Belki çok ihtiyacı olan biri, belki çoluk çocuğunun ameliyat parasıdır. Fındık parası olabilir, araba alacaktır, biriktirdiği para olabilir ya da kredi borcunu ödemek için topladığı paradır diye düşünüp getirdim. Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm" dedi.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:20Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ‘Üç Kardeş’ tatbikatı nasıl bir mesaj taşıyor?
14:19İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti
14:15Tayland'da iş yapamayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü
14:13Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu
14:05'Marketler fiyat oyunu oynuyor' iddiası
14:05Canlı yayında küfür etti
14:03Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
14:03Çok Güzel Hareketler 2'den 19 kişi birden ayrıldı, program ekibi 39 kişiden 20 kişiye düştü
14:00Hukukçu Şakar: Bugün temel sorun yargının bu kadar kolay dönüşebiliyor olması
13:57Taliban, El Kaide liderini sakladığı iddialarını yalanladı
13:56Küçük çocuk nardaki tarım ilacı sebebiyle hayatını kaybetti
13:36Satışa çıkarılan düşük bel eşofman tepki çekti: 'Siyahların kültürü soylulaştırılıyor'
13:35Tarım Orman-İş Başkanı Durmuş ‘memur zamlarını’ değerlendirdi: ‘Bütün umutları yıktı’
13:32Pis olduğu belirlenen suyun 'şifalı' olduğuna inanıyorlar: Zararlıysa böbrek taşlarım niye düşüyor?
13:29Milli Eğitim Bakanı Özer: Vakalar nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok
13:28Fransız bankası yetkilisi: TCMB faizi indirmek için risk alıyor, yıl sonu dolar 8.85 olabilir
13:23Eski Victoria's Secret modeli anlattı: Yeme bozukluğum vardı, kaygı giderici ilaçlarla ayakta durdum
13:16Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti: 'Bu para birinin ameliyat parası olabilir'
13:151989 model Serçe'yi, sürücüsüz taksi yaptılar
13:03Ahmet Hakan ile Faruk Bildirici arasında yeni tartışma