Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210913/prof-baser-biz-asi-randevusu-alin-ama-gitmeyin-deseydik-simdi-hapisteydik-1048876299.html
Prof. Başer: Biz 'aşı randevusu alın ama gitmeyin’ deseydik şimdi hapisteydik
Prof. Başer: Biz 'aşı randevusu alın ama gitmeyin’ deseydik şimdi hapisteydik
İstanbul’da gerçekleşen aşı karşıtı miting ile ilgili Prof. Bengi Başer "Bir avuç insan aşı karşıtlarıyla büyük bir mücadele içindeyiz. İşitmediğimiz hakaret... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T22:05+0300
2021-09-13T22:17+0300
akşam postasi
istanbul
miting
aşı karşıtlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048874733_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_64744035ac86674f6df40321394477bd.jpg
Prof. Başer: Bir avuç insanız işitmediğimiz hakaret, küfür, beddua kalmadı. Biz ‘randevu alın ama gitmeyin’ deseydik şimdi hapisteydik
Prof. Başer: Bir avuç insanız işitmediğimiz hakaret, küfür, beddua kalmadı. Biz ‘randevu alın ama gitmeyin’ deseydik şimdi hapisteydik
İstanbul’da aşı karşıtı mitingdeki söylem ve mitinge verilen izni Prof. Bengi Başer RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Prof. Başer, “Bir avuç insan aşı karşıtlarıyla büyük bir mücadele içindeyiz ve bunu sanki toplumsal bir görev gibi üstlendik. Bize edilmeyen hakaret ve küfür kalmadı. Hayatımda hiç bu kadar beddua işitmedim. Ama bu mitingle asıl Sağlık Bakanlığı arkadan hançerlendi ve hiç ses çıkarmadılar” dedi.Prof. Bengi Başer’in açıklamalarından satır başları şöyle:'Çok güven sarsıcı oluyor'"Devlete destek olacak bir grup gönüllü olarak bizler bu tip grupların önüne yem olarak atılmış gibi oluyoruz ve bunun en son örneği haftasonu düzenlenen mitingdi. Mitingden önce mitingin olmaması gerektiğini ifade etmiştik ama aşı karşıtları ‘konserleri yapıyorsunuz’ ifadeleriyle ortaya çıktılar. Bu mitingin bir özelliği vardı. Buradaki insanlar her şeye karşılar; maskeye, aşıya, HES’e, PCR’a... Aslında bakarsanız buradaki insanlar bu toplantıyı yaparak devlete karşı oldular. Devlet birtakım kurallar koyuyor. Ancak bu kuralları hiçe sayan bir gruba izin veriyor. Devletin otoritesi de sarsılır. Pek çok mitinge izin verilmezken böyle bir mitinge hele ki şöyle bir zamanda aşı tereddüdü çeken insanların kafasını karıştıracak şekilde izin veriliyor.Bu mitingde e-nabız sisteminin kilitlenmesi çağrısı yapıldı. ‘Benim bedenim benim kararım’ diyorlar ama başkalarının aşı olma hakkını gasp ediyorlar, bu büyük bir suçtur. Biz 'aşı randevusu alın ama gitmeyin' demiş olsaydık yemin ediyorum hapisteydik. Bu insanların yaptığı Sağlık Bakanlığı’nı arkadan hançerlemektir. Aslında aynı zamanda devleti hançerlemektir ama devlet bu hançerlenmeye ses çıkartmayarak gerçekten çok güven sarsıcı oluyor."
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048874733_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_8016bedf9161b4ecf733f1b89f13f838.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, miting, aşı karşıtlığı, аудио

Prof. Başer: Biz 'aşı randevusu alın ama gitmeyin’ deseydik şimdi hapisteydik

22:05 13.09.2021 (güncellendi: 22:17 13.09.2021)
AKŞAM POSTASI
Prof. Başer: Bir avuç insanız işitmediğimiz hakaret, küfür, beddua kalmadı. Biz ‘randevu alın ama gitmeyin’ deseydik şimdi hapisteydik
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
İstanbul’da gerçekleşen aşı karşıtı miting ile ilgili Prof. Bengi Başer "Bir avuç insan aşı karşıtlarıyla büyük bir mücadele içindeyiz. İşitmediğimiz hakaret, küfür, beddua kalmadı. Biz ‘Aşı randevusu alın ama gitmeyin’ deseydik şimdi hapisteydik" dedi.
İstanbul’da aşı karşıtı mitingdeki söylem ve mitinge verilen izni Prof. Bengi Başer RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.
Prof. Başer, “Bir avuç insan aşı karşıtlarıyla büyük bir mücadele içindeyiz ve bunu sanki toplumsal bir görev gibi üstlendik. Bize edilmeyen hakaret ve küfür kalmadı. Hayatımda hiç bu kadar beddua işitmedim. Ama bu mitingle asıl Sağlık Bakanlığı arkadan hançerlendi ve hiç ses çıkarmadılar” dedi.

Prof. Bengi Başer’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bir avuç insan aşı karşıtlarıyla büyük bir mücadele içindeyiz ve bunu sanki toplumsal bir görev gibi üstlendik ki aslında öyle. Devlet toplumsal görevleri tam olarak üstlenmedi. Ne yazık ki bazı şeyler çok eksik açıklandı. Hasta vaka oranlarının değişimi, ‘yaz gelecek vakalar düşecek’ açıklamaları, ‘şu kadar aşı gelecek deniliyor ama gelmiyor' gibi insanlarda birtakım ikircikli soru işaretlerine yol açtı. Aşıda bile 'inaktif aşı daha değerlidir ama mRNA aşılarını bilmiyoruz' gibi söylemler oldu. Sonrasında ise bu aşılarının son derece önemli bir teknoloji olduğunu, İsrail’in sadece bu aşıları yaptığını, ABD, Kanada ve AB ülkelerinin bir çoğu gibi İsrail'in de bu aşılara yöneldiğini ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Bize edilmeyen hakaret ve küfür kalmadı. Ben hayatımda hiç bu kadar beddua işitmedim."

'Çok güven sarsıcı oluyor'

"Devlete destek olacak bir grup gönüllü olarak bizler bu tip grupların önüne yem olarak atılmış gibi oluyoruz ve bunun en son örneği haftasonu düzenlenen mitingdi. Mitingden önce mitingin olmaması gerektiğini ifade etmiştik ama aşı karşıtları ‘konserleri yapıyorsunuz’ ifadeleriyle ortaya çıktılar. Bu mitingin bir özelliği vardı. Buradaki insanlar her şeye karşılar; maskeye, aşıya, HES’e, PCR’a... Aslında bakarsanız buradaki insanlar bu toplantıyı yaparak devlete karşı oldular. Devlet birtakım kurallar koyuyor. Ancak bu kuralları hiçe sayan bir gruba izin veriyor. Devletin otoritesi de sarsılır. Pek çok mitinge izin verilmezken böyle bir mitinge hele ki şöyle bir zamanda aşı tereddüdü çeken insanların kafasını karıştıracak şekilde izin veriliyor.
Bu mitingde e-nabız sisteminin kilitlenmesi çağrısı yapıldı. ‘Benim bedenim benim kararım’ diyorlar ama başkalarının aşı olma hakkını gasp ediyorlar, bu büyük bir suçtur. Biz 'aşı randevusu alın ama gitmeyin' demiş olsaydık yemin ediyorum hapisteydik. Bu insanların yaptığı Sağlık Bakanlığı’nı arkadan hançerlemektir. Aslında aynı zamanda devleti hançerlemektir ama devlet bu hançerlenmeye ses çıkartmayarak gerçekten çok güven sarsıcı oluyor."
200001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce