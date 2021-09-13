https://tr.sputniknews.com/20210913/rahibe-elbisesi-giymis-bir-kadin-iskeletle-dans-etti-1048863956.html

Rahibe elbisesi giymiş bir kadın iskeletle dans etti

Rahibe elbisesi giymiş bir kadın iskeletle dans etti

İngiltere'de Hull kentinde bulunan tarihi mezarlıkta, rahibe kıyafeti giymiş bir kadının insan iskeletiyle dans ettiği görüntüler sosyal medyada viral oldu... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:44+0300

2021-09-13T14:44+0300

2021-09-13T14:44+0300

yaşam

fotoğraf

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ingiltere

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iskelet

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rahibe

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İngiltere'nin Hull kentinde bulunan mezarlıkta rahibe kıyafeti giymiş bir kadın, bir iskeletle dans ederken görüntülendi.Şaşırtıcı görüntüler, eski Hull Genel Mezarlığı'nın dışında bulunan Spring Bank West yolundan geçen bir sürücü tarafından kameraya alındı.Görüntülerde kadının krem rengi bir rahibe kıyafeti giydiği, bir insan ve köpeğe benzeyen başka bir canlının iskeletiyle dans ettiği görülüyor.Olaya şahit olan bir kişi ise "Kadın ıssız mezarlıkta duruyordu, bölgeden arabalarıyla geçen insanlara aldırış etmeden iskeletle dans ediyordu. Civardan arabalarıyla geçen insanlar durup izlemeye, olayı kaydetmeye başladı" dedi.Görüntüleri kayda alan ikinci bir kişinin varlığı, görüntülerin bir gösteri veya sanatsal bir çalışmanın parçası olabileceğine yönelik ihtimalleri artırdı.Öte yandan, görüntülerin cumartesi günü öğlen saat 12'den hemen önce Hull'a giden işlek bir yolda kayda alındığı bildirildi.Hull Genel Mezarlığı, şehrin en tarihi yerlerinden biri olma ünvanını devam ettirmesine rağmen neredeyse 50 yıldır kullanılmamakta. 1847'de kurulan mezarlık, kapatıldığı 1972 yılına kadar aktif olarak kullanıldı. 1900'lü yılların başında patlak veren kolera salgını nedeniyle binlerce kişinin ölümü mezarlığın dolmasına neden oldu. Mezarlıkta, aralarında 1800'lü yılların önemli isimleri de dahil olmak üzere birçok kişinin mezarı bulunuyor.

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