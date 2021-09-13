Rus Senatör: Kuzey Kore’nin füze denemeleri bölgede gerginliği artırıyor

Kuzey Kore’nin füze denemeleriyle ilgili konuşan Cabarov, “Füze denemeleri bizim için doğrudan tehdit oluşturmuyor. Ancak Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir silahlı kriz çıkması ve bu krize başka ülkelerin dahil olması durumunda elbette bir tehlike mevcut. Kuzey Kore’ye çok yakın bir konumdayız” ifadelerini kullandı.Denemelerin uzak doğu bölgesinde gerginliği artırdığını belirten Cabarov, “Güney Kore, Japonya, ABD elbette bu yüzden gergin hale geliyor. Bu tür şeyler ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmaz” dedi.Güney Kore Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin hafta sonu boyunca yeni bir tür uzun menzilli füze testi gerçekleştirdiğini aktarmıştı.
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Kuzey Kore’nin yeni füze denemelerinin Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını, ancak bölgede gerginliği artırdığını söyledi.
Kuzey Kore’nin füze denemeleriyle ilgili konuşan Cabarov, “Füze denemeleri bizim için doğrudan tehdit oluşturmuyor. Ancak Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir silahlı kriz çıkması ve bu krize başka ülkelerin dahil olması durumunda elbette bir tehlike mevcut. Kuzey Kore’ye çok yakın bir konumdayız” ifadelerini kullandı.
Denemelerin uzak doğu bölgesinde gerginliği artırdığını belirten Cabarov, “Güney Kore, Japonya, ABD elbette bu yüzden gergin hale geliyor. Bu tür şeyler ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmaz” dedi.
Güney Kore Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin hafta sonu boyunca yeni bir tür uzun menzilli füze testi gerçekleştirdiğini aktarmıştı.