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‘Rus vatandaşının Prag’da gözaltına alınması siyasi sebepli’
‘Rus vatandaşının Prag’da gözaltına alınması siyasi sebepli’
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna’nın tutuklama emri doğrultusunda Çekya’nın başkenti Prag’da bir Rus vatandaşının gözaltına... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T10:08+0300
2021-09-13T10:07+0300
dünya
rusya
prag
açıklama
gözaltı kararı
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre, komitenin Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Çekya’nın başkenti Prag’da Ukrayna tarafından çıkarılan emir doğrultusunda Rus vatandaşı Aleksandr Françetti’nin gözaltına alınmasının nedenlerinin araştırılması talimatı verdi.Bastrıkin, siyasi amaçlarla uluslararası yasal sorumluluk mekanizmalarının kötüye kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Çalışma Grubu yetkilisi Aleksandr Molohov, Rus aktivist Aleksandr Françetti’nin Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını, bu kişinin Kırım’ın Rusya’ya geri dönmesi sürecinde aktif yer alan kişilerden biri olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210912/ukrayna-tarafindan-cikarilan-tutuklama-emriyle-bir-rusya-vatandasi-pragda-gozaltina-alindi-1048840782.html
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rusya, prag, açıklama, gözaltı kararı

‘Rus vatandaşının Prag’da gözaltına alınması siyasi sebepli’

10:08 13.09.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Fotoğraf bankasına girRusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna’nın tutuklama emri doğrultusunda Çekya’nın başkenti Prag’da bir Rus vatandaşının gözaltına alınmasını siyasi sebepli olarak değerlendirdi ve kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre, komitenin Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Çekya’nın başkenti Prag’da Ukrayna tarafından çıkarılan emir doğrultusunda Rus vatandaşı Aleksandr Françetti’nin gözaltına alınmasının nedenlerinin araştırılması talimatı verdi.
Bastrıkin, siyasi amaçlarla uluslararası yasal sorumluluk mekanizmalarının kötüye kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Çalışma Grubu yetkilisi Aleksandr Molohov, Rus aktivist Aleksandr Françetti’nin Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını, bu kişinin Kırım’ın Rusya’ya geri dönmesi sürecinde aktif yer alan kişilerden biri olduğunu açıklamıştı.
Çekya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
DÜNYA
Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle bir Rusya vatandaşı Prag'da gözaltına alındı
Dün, 16:12
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