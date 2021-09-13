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https://tr.sputniknews.com/20210913/rusya-21-eylulden-itibaren-4-ulke-ile-ucuslari-yeniden-baslatiyor-1048869109.html
Rusya, 21 Eylül’den itibaren 4 ülke ile uçuşları yeniden başlatıyor
Rusya, 21 Eylül’den itibaren 4 ülke ile uçuşları yeniden başlatıyor
Rusya’nın, 21 Eylül’den itibaren İspanya, Irak, Kenya ve Slovakya’ya tüm uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T17:02+0300
2021-09-13T17:02+0300
2021-09-13T17:02+0300
rusya
uçuş
koronavirüs
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Rusya Bakanlar Kabinesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında uçuş yasağı getirilen ülkelerden dördüne daha uçuşları yeniden başlatma kararı alındığı ifade edildi.Açıklamada, “Rusya, 21 Eylül’den İspanya, Irak, Kenya ve Slovakya ile uçuşları yeniden başlatıyor” ifadesine yer verildi.Ayrıca 21 Eylül’den itibaren Rusya’nın Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita şehirlerinin uluslararası havalimanlarından Türkiye ve Mısır’a uçuşların yeniden başlayacağı kaydedildi.
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rusya, uçuş, koronavirüs
Rusya, 21 Eylül’den itibaren 4 ülke ile uçuşları yeniden başlatıyor
Rusya’nın, 21 Eylül’den itibaren İspanya, Irak, Kenya ve Slovakya’ya tüm uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.
Rusya Bakanlar Kabinesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında uçuş yasağı getirilen ülkelerden dördüne daha uçuşları yeniden başlatma kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya, 21 Eylül’den İspanya, Irak, Kenya ve Slovakya ile uçuşları yeniden başlatıyor” ifadesine yer verildi.
Ayrıca 21 Eylül’den itibaren Rusya’nın Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita şehirlerinin uluslararası havalimanlarından
Türkiye ve Mısır’a uçuşların yeniden başlayacağı kaydedildi.