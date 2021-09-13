DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rusya, bir vatandaşının gözaltına alınması nedeniyle Çekya'ya nota verdi
© REUTERS / David W CernyÇekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı
© REUTERS / David W Cerny
Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'nin, Ukrayna'nın tutuklama emri doğrultusunda Prag'da Rus vatandaşı Aleksandr Françetti'nin gözaltına alınması nedeniyle Çekya'ya nota gönderdiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Prag Büyükelçiliği, Rus vatandaşı Aleksandr Françetti'nin gözaltına alınması nedeniyle Çekya'ya nota verdi.
Zaharova, Çek tarafından Rusya'nın başvurularına hızlı şekilde karşılık ve yöneltilen sorulara yanıt vermesini beklediklerini ifade etti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Çalışma Grubu yetkilisi Aleksandr Molohov, Rus aktivist Aleksandr Françetti’nin Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını, bu kişinin Kırım’ın Rusya’ya geri dönmesi sürecinde aktif yer alan kişilerden biri olduğunu açıklamıştı.
Zaharova, Çek tarafından Rusya'nın başvurularına hızlı şekilde karşılık ve yöneltilen sorulara yanıt vermesini beklediklerini ifade etti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Çalışma Grubu yetkilisi Aleksandr Molohov, Rus aktivist Aleksandr Françetti’nin Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını, bu kişinin Kırım’ın Rusya’ya geri dönmesi sürecinde aktif yer alan kişilerden biri olduğunu açıklamıştı.
Çekya: Moskova, Prag'la ilişkileri iyileştirmeye hazır değil
Bu arada Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Moskova'nın Prag'la ilişkileri iyileştirmeye hazır olmadığını öne sürdü.
Kulhanek, "Sayın Zaharova'nın bazı çok sert açıklamalarını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bazı açıklamalarını fark ediyorum. Biz hala daha Rusya'nın hasım ülkeler listesindeyiz. Dolayısıyla Rusya'nın ilişkileri iyileştirmeye hazır olduğunu görmüyorum" dedi.
Çekya'ın söz konusu listeye alınmasının gerilimi tırmandıran bir adım olduğunu kaydeden Kulhanek, "Bekleyeceğim ilk jest, birlikte yeniden ciddi bir siyasi diyalog yürütebileceğimiz duruma gelmemiz, bu listeden çıkarılmamız olur" ifadelerini kullandı.
Rusya hükümeti, 13 Mayıs'ta hasım ülkeler listesini açıklamıştı. Listede ABD ve Çekya yer almıştı.
Kulhanek, "Sayın Zaharova'nın bazı çok sert açıklamalarını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bazı açıklamalarını fark ediyorum. Biz hala daha Rusya'nın hasım ülkeler listesindeyiz. Dolayısıyla Rusya'nın ilişkileri iyileştirmeye hazır olduğunu görmüyorum" dedi.
Çekya'ın söz konusu listeye alınmasının gerilimi tırmandıran bir adım olduğunu kaydeden Kulhanek, "Bekleyeceğim ilk jest, birlikte yeniden ciddi bir siyasi diyalog yürütebileceğimiz duruma gelmemiz, bu listeden çıkarılmamız olur" ifadelerini kullandı.
Rusya hükümeti, 13 Mayıs'ta hasım ülkeler listesini açıklamıştı. Listede ABD ve Çekya yer almıştı.