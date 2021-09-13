https://tr.sputniknews.com/20210913/rusyadan-avrupaya-rus-kovid-19-asilari-konusunu-siyasallastirmama-cagrisi-1048869581.html

Rusya'dan Avrupa'ya Rus Kovid-19 aşıları konusunu siyasallaştırmama çağrısı

Rusya'dan Avrupa'ya Rus Kovid-19 aşıları konusunu siyasallaştırmama çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Avrupa ülkelerinin Rus koronavirüs aşıları konusunu siyasallaştırmaktan vazgeçmesini beklediğini belirtti. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T17:18+0300

2021-09-13T17:18+0300

2021-09-13T17:26+0300

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Moskova’da San Marinolu mevkidaşı Luca Beccari ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya’nın Avrupa ülkelerinin Rus koronavirüs aşıları konusunu siyasallaştırmaktan vazgeçmesini beklediğini söyledi.Lavrov, “(Rus aşıları konusunda) elbette önyargı var, ancak Sağlık Bakanlığımız, (İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Rospotrebnadzor, bilim insanlarımız, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile temas halinde. Bu temasların herhangi bir siyasallaştırma olmaksızın, azami derece profesyonel olmasını istiyoruz” diye konuştu.Rus aşılarına karşı sert tutum sergileyen ülkelerin adlarını vermeyen Lavrov, ancak Fransa dahil olmak üzere birçok ülkenin yaptığı eleştirilere değindi.Rus diplomat, aynı zamanda Avrupa Birliği'nde (AB), EMA’nın Rus aşıları ile ilgili kesin kararı verinceye kadar tüm ülkelerin beklemesi gerektiği anlamına gelen katı bir hükmün bulunmadığını kaydetti.Lavrov ayrıca Macaristan ve Slovakya’nın Rus koronavirüs aşısını kullanma kararı aldıklarını da hatırlattı.‘San Marino halkının güvenliği için Sputnik V aşısını kullanmayı seçtik’San Marino Dışişleri Bakanı Beccari ise görüşmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkenin yetkili kurumlarının kendi vatandaşlarının güvenliklerini sağlamak adına Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi kullanmayı seçtiklerine, bu adımın AB’de kullanımı onaylanmış aşıların tedarikinde yaşanan gecikmelerden sonra atıldığına dikkat çekti.Beccari, “San Marino Cumhuriyeti'nde, özellikle epidemiyolojik durumun zirve yaptığı dönemde vatandaşların sağlığı ve güvenliği ilk sıradaydı. Sputnik V’yi kullanma kararı, teslimatların hızlıca düzenlenmesine ve nüfusu aşılamak için hemen kampanya başlatılmasına olanak sağladı” diye konuştu.Daha önce Rusya ile kurulan sıkı ilişkilerin kararın hızlıca alınmasına katkı sağladığına dikkat çeken diplomat, o zamanlar kendilerine bu konuda dışarıdan herhangi bir baskı yapılmadığını, şimdi ise yetkililerin EMA tarafından tanınmayan aşının kullanımı nedeniyle vatandaşların Avrupa’daki dolaşımlarının kısıtlanması sorununa çözüm aradığını sözlerine ekledi.Beccari, “Önceden imzalanmış anlaşmalara rağmen EMA onaylı aşıların tedarikinde 2 ayı aşan gecikmeler nedeniyle Sputnik üzerinde durduk ve Avrupa kurumlarının, aşı tipine bakılmaksızın (koronavirüse karşı) antikor geliştiren her kişinin dolaşım özgürlüğünü tanımak durumunda olduklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Şimdiye kadar Rus Kovid-19 aşılarının hiç birini tanımayan EMA, Sputnik V (Mart’tan bu yana), Sinovac, Curevac, Novavax, ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.

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