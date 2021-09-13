https://tr.sputniknews.com/20210913/rusyadan-iran-nukleer-anlasmasiyla-ilgili-gorusmeler-yeniden-baslatilsin-cagrisi-1048849307.html

Rusya’dan ‘İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yeniden başlatılsın’ çağrısı

Rusya’dan ‘İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yeniden başlatılsın’ çağrısı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T03:05+0300

2021-09-13T03:05+0300

2021-09-13T03:05+0300

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Ulyanov, Twitter hesabından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi’nin İran’ın başkenti Tahran’a yaptığı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu.Rus diplomat, “Sayın Grossi’nin Tahran gezisinin sonucunu memnuniyetle karşılıyoruz. KOEP’in canlandırılmasıyla ilgili Viyana görüşmelerini en kısa zamanda yeniden başlatmaya çağırıyoruz” diye yazdı.UAEK Başkanı Grossi, 11 Eylül Cumartesi günü, Tahran’a giderek İran Nükleer Enerji Örgütü Başkanı Muhammed İslami ile görüşmüştü. Görüşmenin arından yapılan ortak açıklamada, tarafların, işbirliği ruhunu, karşılıklı güveni ve devamına olan bağlılığını yeniden teyit ettiği belirtilirken, “ilgili soruların yapıcı ve tamamen teknik biçimde çözüme kavuşturulması” gerektiği kaydedildi.

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