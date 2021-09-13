https://tr.sputniknews.com/20210913/rutbesi-sokulen-cetin-doganin-esi-kalplerindeki-ataturk-ve-vatan-sevgisini-de-alabilecekler-mi--1048851805.html

Rütbesi sökülen Çetin Doğan'ın eşi: Kalplerindeki Atatürk ve vatan sevgisini de alabilecekler mi?

Rütbesi sökülen Çetin Doğan'ın eşi: Kalplerindeki Atatürk ve vatan sevgisini de alabilecekler mi?

28 Şubat davasında er konumuna düşürülen emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, “Kalplerindeki Atatürk ve vatan sevgisini de alabilecekler mi?” diye... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T07:20+0300

2021-09-13T07:20+0300

2021-09-13T07:19+0300

türkiye

28 şubat

ömür boyu hapis

ceza

çetin doğan

dava

açıklama

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Kamuoyunda '28 Şubat Davası' olarak bilinen, emekli 14 general ve amiralin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanan davada, idari işlem olarak rütbeleri alındı ve 'Er' seviyesine düşürüldü. Yaşları 75 ile 88 arasında değişen komutanların birinin sonda takılı olarak cezaevinde tutulduğu, Çetin Doğan'ın rahatsızlığı yüzünden yürümekte zorluk çektiği, Çevik Bir de ise unutkanlık baş gösterdiği bildirildi. Avukatları, müvekkillerinin adil yargılanmadıklarını ve hak ihlalleri gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracak. Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:“Rütbelerinin alındığına ilişkin haber portallara düştüğü andan itibaren telefonlarım hiç durmadı. Çetin Doğan'ı ve diğer komutanları yakından tanıyanlar gerçekten çok üzüldüklerini ifade ettiler. Onları ben teselli ettim. Bana göre; ülkeye en yakınlarını bile ihmal ederek hizmet vermiş, dağda, taşta ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz dikenlerle savaşmış, yurtiçi ve yurtdışı görevlerini Atatürk'ün izinde kalarak cansiperane yapmış bir orgeneral de, er de aynı değerde ve statüdedir. Vatan için canını vermiş şehidin, savaşmış gazinin değeri bir orgeneralden daha mı aşağıdır? Hayır. Eşlerimizin tırnaklarıyla kazıyarak aldıkları rütbeleri, iftiralarla almaya kalkanlar, onların bu vatana verdikleri hizmetleri, aldıkları üstün hizmet madalyalarını, hele hele kalplerindeki Atatürk ve Vatan sevgisini de alabilecekler mi? Onlar sevenlerinin gönlünde paşaların paşasıdır”

https://tr.sputniknews.com/20210911/genelkurmay-28-subat-davasinda-hukum-giyen-13-emekli-generalin-rutbeleri-sokuldu-1048821963.html

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28 şubat, ömür boyu hapis, ceza, çetin doğan, dava, açıklama