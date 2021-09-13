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Sancaktepe metro inşaatındaki göçükte bir kişi yaşamını yitirdi
Sancaktepe metro inşaatındaki göçükte bir kişi yaşamını yitirdi
Sancaktepe metro inşaatında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T00:51+0300
2021-09-13T00:51+0300
2021-09-13T00:52+0300
türkiye
inşaat
metro
göçük
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Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında meydana gelen göçükte 2 kişi yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İhlas Haber Ajansı'na göre arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler Ömer E. ile İsmail Ö. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralı işçilerden Ömer E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.İsmail Ö'nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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inşaat, metro, göçük
Sancaktepe metro inşaatındaki göçükte bir kişi yaşamını yitirdi 00:51 13.09.2021 (güncellendi: 00:52 13.09.2021)
Sancaktepe metro inşaatında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.
Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında meydana gelen
göçükte 2 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı'na göre arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler
Ömer E. ile İsmail Ö. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı işçilerden Ömer E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İsmail Ö'nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.