https://tr.sputniknews.com/20210913/sancaktepe-metro-insaatindaki-gocukte-bir-kisi-yasamini-yitirdi--1048848776.html

Sancaktepe metro inşaatındaki göçükte bir kişi yaşamını yitirdi

Sancaktepe metro inşaatındaki göçükte bir kişi yaşamını yitirdi

Sancaktepe metro inşaatında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

inşaat

metro

göçük

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Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında meydana gelen göçükte 2 kişi yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İhlas Haber Ajansı'na göre arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler Ömer E. ile İsmail Ö. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralı işçilerden Ömer E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.İsmail Ö'nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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inşaat, metro, göçük