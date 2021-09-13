Şarkıcı Alanis Morissette, 15 yaşında tecavüze uğradığını açıkladı

Washington Post'un haberine göre, Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette bu hafta vizyona girecek yeni bir belgesel filminde, 15 yaşındayken birden fazla erkek tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Henüz vizyona girmeyen ‘Jagged’ isimli belgeselde Morissette, yaşadıklarını kabullenmekte zorlandığını belirterek "Bu mağduriyeti kabul etmem bile terapiyle yıllarımı aldı. Yaşadıklarımla ilgili düşündüğümde kendime bile hep ‘rızam olduğunu’ söylerdim. Sonra düşündüm ve kendime ‘Hey 15 yaşındaydın, 15’te rıza göstermek diye bir şey yok' dedim" diyor. 47 yaşındaki şarkıcı belgeselde, "Şu an düşündüğümde onlar pedofili ve yaşadığım aslında tecavüzdü" ifadelerini kullanıyor. Tecavüzcülerin kimliklerine dair bir şey söylemeyen Morisette, olayı birkaç kez yakınlarındaki kişilere anlattığını ancak sesini duyuramadığını anlatıyor: "Birkaç kişiye söyledim ancak kulaklarını tıkadılar." Washington Post gazetesi Morissette’in filmde anlattığı cinsel saldırıların, 1980’lerin sonlarında, Geffen Records için demolar kaydederken gerçekleşmiş olabileceğini aktardı. Şarkıcının ayrıca, kötü hissettiği için belgeselin Salı günü Toronto Film Festivali'nde galasına da katılmadığı belirtildi.
Ünlü şarkıcı Alanis Morissette, 15 yaşındayken birden fazla erkek tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.
Washington Post'un haberine göre, Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette bu hafta vizyona girecek yeni bir belgesel filminde, 15 yaşındayken birden fazla erkek tarafından tecavüze uğradığını anlattı.
Henüz vizyona girmeyen ‘Jagged’ isimli belgeselde Morissette, yaşadıklarını kabullenmekte zorlandığını belirterek "Bu mağduriyeti kabul etmem bile terapiyle yıllarımı aldı. Yaşadıklarımla ilgili düşündüğümde kendime bile hep ‘rızam olduğunu’ söylerdim. Sonra düşündüm ve kendime ‘Hey 15 yaşındaydın, 15’te rıza göstermek diye bir şey yok' dedim" diyor.
47 yaşındaki şarkıcı belgeselde, "Şu an düşündüğümde onlar pedofili ve yaşadığım aslında tecavüzdü" ifadelerini kullanıyor.
Tecavüzcülerin kimliklerine dair bir şey söylemeyen Morisette, olayı birkaç kez yakınlarındaki kişilere anlattığını ancak sesini duyuramadığını anlatıyor: "Birkaç kişiye söyledim ancak kulaklarını tıkadılar."
Washington Post gazetesi Morissette’in filmde anlattığı cinsel saldırıların, 1980’lerin sonlarında, Geffen Records için demolar kaydederken gerçekleşmiş olabileceğini aktardı. Şarkıcının ayrıca, kötü hissettiği için belgeselin Salı günü Toronto Film Festivali'nde galasına da katılmadığı belirtildi.