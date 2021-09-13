Satışa çıkarılan düşük bel eşofman tepki çekti: 'Siyahların kültürü soylulaştırılıyor'

Balenciaga tarafından bin 190 dolara satışa çıkarılan bir eşofman altı, sosyal medyada eleştirilerle karşılandı.Tasarım ayıca, düşük belli tasarımıyla 'ırkçı' olarak nitelendirildi. Genelde siyah toplum tarafından tercih edildiği bilinen düşük bel eşofmanların bir uyarlaması olan ürün, siyahların kültürünün 'soylulaştırıldığı' iddiasıyla çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Eşofmana dikilen bir erkek boxer'ıyla satışa sunulan ürünü TikTok'ta eleştiren bir kullanıcı, “Bu ırkçı hissettiriyor. Bu çok ırkçı hissettiriyor beyler" ifadelerini kullandı.Bir Twitter kullanıcısı ise, "Slagging'i* soylulaştırmışlar" dedi. Öte yandan, Balenciaga markası, daha önce de siyah toplumdan tepki çeken ürünleri satışa sunmuştu. 2 bin 90 dolara satışa çıkarılan çanta, 80'li yıllarda Nijerya'dan sınır dışı edilen Ganalı göçmenlerin kullandıkları çantalara benzerliğiyle dikkat çekmişti. Çanta, halk arasında éGhana must go" (Gana gitmeli) olarak adlandırılıyor.* Siyah toplumun giyim tarzına verilen isim.
Balenciaga tarafından satışa çıkarılan bir düşük belli eşofman modeli sosyal medyada tepki çekti. satışa çıkarılan eşofmanın tasarımı 'soylulaştırma' eleştirileriyle karşılandı.
Balenciaga tarafından bin 190 dolara satışa çıkarılan bir eşofman altı, sosyal medyada eleştirilerle karşılandı.
Tasarım ayıca, düşük belli tasarımıyla 'ırkçı' olarak nitelendirildi. Genelde siyah toplum tarafından tercih edildiği bilinen düşük bel eşofmanların bir uyarlaması olan ürün, siyahların kültürünün 'soylulaştırıldığı' iddiasıyla çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.
Eşofmana dikilen bir erkek boxer'ıyla satışa sunulan ürünü TikTok'ta eleştiren bir kullanıcı, “Bu ırkçı hissettiriyor. Bu çok ırkçı hissettiriyor beyler" ifadelerini kullandı.
Bir Twitter kullanıcısı ise, "Slagging'i* soylulaştırmışlar" dedi.
Öte yandan, Balenciaga markası, daha önce de siyah toplumdan tepki çeken ürünleri satışa sunmuştu. 2 bin 90 dolara satışa çıkarılan çanta, 80'li yıllarda Nijerya'dan sınır dışı edilen Ganalı göçmenlerin kullandıkları çantalara benzerliğiyle dikkat çekmişti. Çanta, halk arasında éGhana must go" (Gana gitmeli) olarak adlandırılıyor.