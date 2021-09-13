https://tr.sputniknews.com/20210913/savunma-sanayii-baskani-ismail-demir-genclerin-cabasi-bizi-umitlendiriyor-1048872549.html

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle 4'üncüsü... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T19:32+0300

2021-09-13T19:32+0300

2021-09-13T19:32+0300

savunma

ismail demir

savunma sanayii başkanlığı

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Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlar için kurulan pist alanında takımları ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katılımcılarla sohbet etti. Yarışa katılacak araçları tek tek inceleyerek bilgi alan Demir, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas takımı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübünün (AESK) otonom araçlarını da kullanan Demir, takımlardan gelen talep üzerine bazı araçları imzaladı.Demir, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, artık dünyada hava, kara, deniz ve denizaltı araçlarının çeşitli boyut ve kategorilerde insansızlaştığını, otonomlaştığını gördüklerini söyledi.Otonom kara araçlarında heves ve gayretle yürütülen çalışmaların artarak devam etmesini beklediklerini ifade eden Demir, "Bu yarışta teknoloji gösterimi yapılıyor. Burada yapılan teknolojik gösterimin çeşitli alanlarda uygulamasını göreceğiz. Buradaki çaba, tecrübelerle ileride bu işin mutfağından gelmiş genç kitleyle karşılaşacağız. Arkadaşlarımızın kendi aralarında oluşturduğu takım ve ekip ruhunu önemsiyoruz. Bilgi aktarımını, çeşitli alanlardaki kişilerin bir araya gelip birbirlerine bir şeyler öğretmelerini, bir ürün ortaya çıkartmalarını önemsiyoruz." diye konuştu.'Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor'Demir, çok değişik fikir ve tasarımların olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

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ismail demir, savunma sanayii başkanlığı