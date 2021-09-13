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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle 4'üncüsü... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T19:32+0300
2021-09-13T19:32+0300
savunma
ismail demir
savunma sanayii başkanlığı
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Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlar için kurulan pist alanında takımları ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katılımcılarla sohbet etti. Yarışa katılacak araçları tek tek inceleyerek bilgi alan Demir, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas takımı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübünün (AESK) otonom araçlarını da kullanan Demir, takımlardan gelen talep üzerine bazı araçları imzaladı.Demir, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, artık dünyada hava, kara, deniz ve denizaltı araçlarının çeşitli boyut ve kategorilerde insansızlaştığını, otonomlaştığını gördüklerini söyledi.Otonom kara araçlarında heves ve gayretle yürütülen çalışmaların artarak devam etmesini beklediklerini ifade eden Demir, "Bu yarışta teknoloji gösterimi yapılıyor. Burada yapılan teknolojik gösterimin çeşitli alanlarda uygulamasını göreceğiz. Buradaki çaba, tecrübelerle ileride bu işin mutfağından gelmiş genç kitleyle karşılaşacağız. Arkadaşlarımızın kendi aralarında oluşturduğu takım ve ekip ruhunu önemsiyoruz. Bilgi aktarımını, çeşitli alanlardaki kişilerin bir araya gelip birbirlerine bir şeyler öğretmelerini, bir ürün ortaya çıkartmalarını önemsiyoruz." diye konuştu.'Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor'Demir, çok değişik fikir ve tasarımların olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
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ismail demir, savunma sanayii başkanlığı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor

19:32 13.09.2021
© Sputnik / Burcu OkutanSavunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Sputnik'e konuştu.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Sputnik'e konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda öğrencilerin yaptığı araçları inceledi.
Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlar için kurulan pist alanında takımları ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katılımcılarla sohbet etti. Yarışa katılacak araçları tek tek inceleyerek bilgi alan Demir, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas takımı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübünün (AESK) otonom araçlarını da kullanan Demir, takımlardan gelen talep üzerine bazı araçları imzaladı.
Demir, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, artık dünyada hava, kara, deniz ve denizaltı araçlarının çeşitli boyut ve kategorilerde insansızlaştığını, otonomlaştığını gördüklerini söyledi.
Otonom kara araçlarında heves ve gayretle yürütülen çalışmaların artarak devam etmesini beklediklerini ifade eden Demir, "Bu yarışta teknoloji gösterimi yapılıyor. Burada yapılan teknolojik gösterimin çeşitli alanlarda uygulamasını göreceğiz. Buradaki çaba, tecrübelerle ileride bu işin mutfağından gelmiş genç kitleyle karşılaşacağız. Arkadaşlarımızın kendi aralarında oluşturduğu takım ve ekip ruhunu önemsiyoruz. Bilgi aktarımını, çeşitli alanlardaki kişilerin bir araya gelip birbirlerine bir şeyler öğretmelerini, bir ürün ortaya çıkartmalarını önemsiyoruz." diye konuştu.

'Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor'

Demir, çok değişik fikir ve tasarımların olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, bu da kendi içinde değerli. Birçok arkadaşımız kendi elleriyle atölyelerde kaportasından elektrik motoruna, yazılımından kart tasarımına kadar bir fiil yapmış, hata yapıp düzeltmiş, başarı ve başarısızlığı görüp buraya kadar gelmişler. Yarışma ve testlerde de başarılı oluyorlar. Tabii ki birinci, ikinci ve üçüncü oluyor ama derece alan alamayan bütün arkadaşlarımızın çabaları çok değerli. Her alandaki arkadaşlarımızın bu tür heyecanları olduğunu görmek, buna şahit olmak, geleceğe doğru bizi ümitlendiriyor. Milli teknoloji hamlesinin 'hamle' diyebileceğimiz hareketin derin dalgası buradan geliyor."

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