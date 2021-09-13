https://tr.sputniknews.com/20210913/senol-gunes-esyalarini-toplayarak-vedalasti-1048876696.html

Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı

Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş,Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T22:19+0300

2021-09-13T22:19+0300

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türkiye

spor

türkiye

türkiye a milli futbol takımı

şenol güneş

hamit altıntop

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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Ay-Yıldızlı ekibi yönetecek yeni teknik adamın arayışları sürüyor.Şenol Güneş bugün Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı. TFF'nin Levent'deki binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş görev aldığı süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek ayrıldı.Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak. Yarınki toplantıda, yaptığı görüşmelerin detaylarını anlatması beklenen Hamit Altıntop'un raporları doğrultusunda Yönetim bir karar vermeye çalışacak. Yeni teknik adamın cuma günü açıklanması bekleniyor.

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spor, türkiye, türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, hamit altıntop