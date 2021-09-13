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Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı
Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı
Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş,Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T22:19+0300
2021-09-13T22:19+0300
türkiye
spor
türkiye
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
hamit altıntop
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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Ay-Yıldızlı ekibi yönetecek yeni teknik adamın arayışları sürüyor.Şenol Güneş bugün Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı. TFF'nin Levent'deki binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş görev aldığı süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek ayrıldı.Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak. Yarınki toplantıda, yaptığı görüşmelerin detaylarını anlatması beklenen Hamit Altıntop'un raporları doğrultusunda Yönetim bir karar vermeye çalışacak. Yeni teknik adamın cuma günü açıklanması bekleniyor.
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spor, türkiye, türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, hamit altıntop

Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı

22:19 13.09.2021
© DHAŞenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı
Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
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Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş,Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Ay-Yıldızlı ekibi yönetecek yeni teknik adamın arayışları sürüyor.
Şenol Güneş bugün Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı. TFF'nin Levent'deki binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş görev aldığı süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek ayrıldı.
Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak. Yarınki toplantıda, yaptığı görüşmelerin detaylarını anlatması beklenen Hamit Altıntop'un raporları doğrultusunda Yönetim bir karar vermeye çalışacak. Yeni teknik adamın cuma günü açıklanması bekleniyor.
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