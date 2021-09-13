https://tr.sputniknews.com/20210913/taliban-eski-afganistan-cumhurbaskani-yardimcisi-salihin-evinde-para-ve-aldin-ele-gecirdi-1048866635.html

'Taliban, eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısı Salih'in evinde para ve altın ele geçirdi'

'Taliban, eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısı Salih'in evinde para ve altın ele geçirdi'

Taliban'ın eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih'in Pençşir'deki evinde 6 milyon dolar ve 15 külçe altın ele geçirdiği iddia edildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T16:00+0300

2021-09-13T16:00+0300

2021-09-13T16:17+0300

taliban

afganistan

eşref gani

emrullah salih

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Afgan haber ajansı, Taliban üyelerinin Salih'in evinde yüklü miktarda para bulduklarına dair bir video paylaştı. Salih'in evinde bulunan ve Taliban tarafından el konulan miktarın 6 milyon dolar ve 15 külçe altın olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili Saleh veya Taliban tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmiş, sonrasında ise Taliban yeni hükümet kurduğunu açıklamıştı.

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taliban, afganistan, eşref gani, emrullah salih