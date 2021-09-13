https://tr.sputniknews.com/20210913/taliban-universitelerde-kadin-ve-erkeklerin-beraber-okumasini-yasakladi-1048854475.html

Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı

Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasakladı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, üniversitelerde kadınlarla erkeklerin bir arada eğitim görmesini yasakladı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T10:26+0300

2021-09-13T10:26+0300

2021-09-13T10:26+0300

afganistan

taliban

eğitim

okul

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Taliban'ın kurduğu yeni hükümet, Afganistan'daki okullarda karma eğitim düzenini değiştirmiş ve sınıfı perdeyle ayırarak kadınlarla erkeklerin ayrı bölgelerde duracağını açıklamıştı. ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kontrolü ele alan Taliban, bu kez de kadınlarla erkeklerin ayrı sınıflarda ders göreceğini bildirdi. Yüksek Öğretim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, kadınların eğitim görmelerine izin verileceğini ama bunun erkeklerle aynı sınıflarda olmayacağını söyledi. 'İslam'a uygun kıyafet belirlenecek'"Karma eğitime izin vermeyeceğiz" diyen Haqqani ayrıca, kadın ve erkek öğrenciler için İslam'a uygun yeni bir kıyafet belirleneceğini belirtti. Taliban 1996-2001 yılları arasında ülkenin kontrolünü eline aldığı dönemde kadınlar ve kız çocuklarının üniversiteler ve okullara gitmesini yasaklamıştı. 2001'de ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin işgali sonrası, kadınların ve erkeklerin beraber okuyabildiği bir dönem başlamıştı.Taliban geçen hafta da kadınların spor yapmasının yasaklanacağını açıklamıştı.

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afganistan, taliban, eğitim, okul