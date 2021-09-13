https://tr.sputniknews.com/20210913/tarihte-ilk-kez-evli-cift-birlikte-mac-yonetti-1048852434.html

Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti

Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti

TFF 1. Lig’in 4. haftası başkent derbisine sahne oldu. Ankaragücü'nün Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla yendiği maçta, hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T09:22+0300

2021-09-13T09:22+0300

2021-09-13T09:22+0300

yaşam

ankara

türkiye

gençlerbirliği futbol takımı

ankaragücü

hakem

tff 1. lig

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Tarihte ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetti. Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti görev yaptı. Burak Pakkan maçın hakemi olurken, Gamze Pakkan ise 4. hakem olarak sahada ter döktü. 3 ay önce evlenen hakem Burak ve Gamze çifti aynı maça atandı. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynana maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla geçerken, karşılaşmada görev yapan hakemlerin evli olması büyük ilgi gördü.

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ankara, türkiye, gençlerbirliği futbol takımı, ankaragücü, hakem, tff 1. lig