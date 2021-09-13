https://tr.sputniknews.com/20210913/taylandda-is-yapamayan-taksiler-sebze-bahcesine-donusturuldu-1048862451.html

Tayland'da iş yapamayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü

Tayland'da iş yapamayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü

Koronavirüsün olumsuz etkilediği sektörlerden birinin de taksicilik olduğu Tayland’da bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:15+0300

2021-09-13T14:15+0300

2021-09-13T14:21+0300

yaşam

tayland

stres

koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?

sebze

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Koronavirüsün tüm dünyada neredeyse etkilemediği sektör kalmadı.Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vakanın çıktığı Tayland’da da virüsün vurduğu sektörlerden biri taksicilik oldu.Bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek için kullanmasına izin verdi.Başkent Bangkok'ta, kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü.Çalışanlar, kendi yetiştirdikleri sebzeleri elde ederken aynı zamanda stresten de uzaklaşıyor.

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tayland, stres, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , sebze