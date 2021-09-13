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https://tr.sputniknews.com/20210913/taylandda-is-yapamayan-taksiler-sebze-bahcesine-donusturuldu-1048862451.html
Tayland'da iş yapamayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü
Tayland'da iş yapamayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü
Koronavirüsün olumsuz etkilediği sektörlerden birinin de taksicilik olduğu Tayland’da bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T14:15+0300
2021-09-13T14:15+0300
2021-09-13T14:21+0300
yaşam
tayland
stres
koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?
sebze
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Koronavirüsün tüm dünyada neredeyse etkilemediği sektör kalmadı.Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vakanın çıktığı Tayland’da da virüsün vurduğu sektörlerden biri taksicilik oldu.Bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek için kullanmasına izin verdi.Başkent Bangkok'ta, kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü.Çalışanlar, kendi yetiştirdikleri sebzeleri elde ederken aynı zamanda stresten de uzaklaşıyor.
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tayland, stres, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , sebze
Tayland'da iş yapamayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü 14:15 13.09.2021 (güncellendi: 14:21 13.09.2021)
Koronavirüsün olumsuz etkilediği sektörlerden birinin de taksicilik olduğu Tayland’da bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek için kullanmasına izin verdi.
Koronavirüsün tüm dünyada neredeyse etkilemediği sektör kalmadı.
Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vakanın çıktığı
Tayland’da da virüsün vurduğu sektörlerden biri taksicilik oldu.
Bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek için kullanmasına
izin verdi.
Başkent Bangkok'ta, kullanılmayan taksiler
sebze bahçesine dönüştürüldü.
Çalışanlar, kendi yetiştirdikleri sebzeleri elde ederken aynı zamanda
stresten de uzaklaşıyor.