https://tr.sputniknews.com/20210913/tdp-lideri-sarigul-iktidara-geldigimizde-once-devletin-zihniyetini-degistirecegiz-1048849954.html

TDP lideri Sarıgül: İktidara geldiğimizde önce devletin zihniyetini değiştireceğiz

TDP lideri Sarıgül: İktidara geldiğimizde önce devletin zihniyetini değiştireceğiz

Diyarbakır'da partisinin il binasında konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Artık Türkiye'nin dayanacak gücü, kaybedecek zamanı... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T04:09+0300

2021-09-13T04:09+0300

2021-09-13T04:09+0300

politika

diyarbakır

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır İl Binası'nda basın toplantısı düzenledi.“Medeniyetler beşiği, ilim şehri, kültür şehri Diyarbakır'ı sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Sarıgül, “12 Eylül 1980 Darbesi'nin yıldönümünde, darbenin en çok zarar verdiği, zulmettiği Diyarbakır'dan; temel hak ve özgürlükleri yok eden, idamlar işkenceler, hukuksuz yargılamalar, hapisler, yasaklarla anılan 12 Eylül Darbesi'nin izleri ne yazık ki tam anlamıyla silinememiştir. Neden olduğu sorunlar ortadan kaldırılamamıştır. Darbenin yaralarını sarmak, izlerini silmek inşallah bize nasip olacaktır” ifadelerini kullandı.“Ben, Edirne'de başka Diyarbakır'da başka konuşan, Diyarbakır'ın yolunu seçim zamanı hatırlayan siyasilerden değilim” çıkışında bulunan Sarıgül, “Çocuklarımızın yüzü gülsün, barış olsun, kardeşlik olsun, huzur olsun istiyorum” dedi.'Diyarbakır’da işsizlik, yoksulluk, kepenk kapatan esnaf var'Sözcü'de yer alan habere göre, Sarıgül’ün konuşmasına şöyle devam etti:'Milletin derdi, onların derdi değil''Bölgeyi tapulu arazileri sanıyorlar''İş, aş konuşmayan, tek derdi koltuk olan bu siyaset lobisinin alayını evlerine göndereceğim''İktidara geldiğimizde önce devletin zihniyetini değiştireceğiz''AKP'nin artık ülkeye verebileceği bir şey yok'"AK Parti yorulmuştur. Artık bu ülkeye verecekleri bir şey yoktur. Türkiye AK Parti’ye muhtaç değildir” ifadelerini kullanan Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

diyarbakır

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diyarbakır, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)