https://tr.sputniknews.com/20210913/thodex-sorusturmasinda-yeni-gelisme-paralar-binancee-aktarilmis-1048855485.html

Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Paralar Binance'e aktarılmış

Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Paralar Binance'e aktarılmış

Thodex kripto para vurgunuyla ilgili soruşturma yurt dışına uzandı. Kripto para borsası Binance'e para aktarıldığını belirleyen savcılık, şüphelilerin buradaki... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T11:12+0300

2021-09-13T11:12+0300

2021-09-13T11:12+0300

türkiye

soruşturma

binance

gelişme

thodex

faruk fatih özer

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400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Başsavcılık, 108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in halen Arnavutluk'ta olduğunu belirledi.Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre Özer'in bu ülkeden iadesi istendi. Savcılık ayrıca Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan kripto para borsası Binance'e para aktardığını belirledi.30 milyona el konduSavcılık, şüphelilerin Binance'teki kripto paralara el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer'in firari, ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına da el konuldu. Paranın miktarı ise 30 milyon 100 bin 78 lira.Zarar tespiti yapılacakSavcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı'ndan Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.MASAK'tan kara para aklama suçu yönünden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi'nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli işlemler yapıp yapmadığı gibi konularda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek cevapların ardından dosyada bulunan bin 500 kadar mağdurun zararının tespitini yapması bekleniyor.

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soruşturma, binance, gelişme, thodex, faruk fatih özer