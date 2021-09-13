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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210913/tolo-news-son-bir-ayda-150den-fazla-afgan-medya-kurulusu-faaliyetlerine-son-verdi-1048877205.html
Tolo News: Son bir ayda 150'den fazla Afgan medya kuruluşu faaliyetlerine son verdi
Tolo News: Son bir ayda 150'den fazla Afgan medya kuruluşu faaliyetlerine son verdi
Taliban’ın ağustos ortalarında Afganistan’daki iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkede çalışan en az 153 medya kuruluşunun faaliyetlerine son verdiği... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T22:47+0300
2021-09-13T22:54+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
televizyon
medya
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Afgan televizyon kanalı Tolo News’un basın özgürlüğünden yana olan kuruluşlara atıfla aktardığı habere göre, Taliban’ın ağustos ortalarında Afganistan’daki iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkede çalışan en az 153 medya kuruluşu, mali sorunlar ve Taliban’ın uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle faaliyetlerine son vermek durumunda kaldı.Afganistan Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Hujatullah Mujadadi, “Medyayı destekleyen kuruluşlar (Afganistan’daki) medyaya dikkat çekmezse, yakında ülkede kalan medya kuruluşlarının kapatılmasına da tanık olacağız” açıklamasında bulundu.Afgan Ulusal Gazeteciler Birliği Sözcüsü Mesrur Lütfi ise, “Uluslararası kuruluşları bu sorunun çözümü için beklemeksizin harekete geçmeye çağırıyoruz. Aksi halde yakında medya özgürlüğünün ve diğer sivil özgürlüklerin sonu gelecek” ifadelerini paylaştı.Afgan medyası geçen hafta gazetecilerin protestoları haberleştirmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
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taliban, televizyon, medya

Tolo News: Son bir ayda 150'den fazla Afgan medya kuruluşu faaliyetlerine son verdi

22:47 13.09.2021 (güncellendi: 22:54 13.09.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARAfganistan, televizyon kanalı, medya, Afgan medyası
Afganistan, televizyon kanalı, medya, Afgan medyası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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Taliban’ın ağustos ortalarında Afganistan’daki iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkede çalışan en az 153 medya kuruluşunun faaliyetlerine son verdiği öğrenildi.
Afgan televizyon kanalı Tolo News’un basın özgürlüğünden yana olan kuruluşlara atıfla aktardığı habere göre, Taliban’ın ağustos ortalarında Afganistan’daki iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkede çalışan en az 153 medya kuruluşu, mali sorunlar ve Taliban’ın uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle faaliyetlerine son vermek durumunda kaldı.
Afganistan Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Hujatullah Mujadadi, “Medyayı destekleyen kuruluşlar (Afganistan’daki) medyaya dikkat çekmezse, yakında ülkede kalan medya kuruluşlarının kapatılmasına da tanık olacağız” açıklamasında bulundu.
Afgan Ulusal Gazeteciler Birliği Sözcüsü Mesrur Lütfi ise, “Uluslararası kuruluşları bu sorunun çözümü için beklemeksizin harekete geçmeye çağırıyoruz. Aksi halde yakında medya özgürlüğünün ve diğer sivil özgürlüklerin sonu gelecek” ifadelerini paylaştı.
Afgan medyası geçen hafta gazetecilerin protestoları haberleştirmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
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