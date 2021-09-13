Tolo News: Son bir ayda 150'den fazla Afgan medya kuruluşu faaliyetlerine son verdi

Afgan televizyon kanalı Tolo News’un basın özgürlüğünden yana olan kuruluşlara atıfla aktardığı habere göre, Taliban’ın ağustos ortalarında Afganistan’daki iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkede çalışan en az 153 medya kuruluşu, mali sorunlar ve Taliban’ın uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle faaliyetlerine son vermek durumunda kaldı.Afganistan Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Hujatullah Mujadadi, “Medyayı destekleyen kuruluşlar (Afganistan’daki) medyaya dikkat çekmezse, yakında ülkede kalan medya kuruluşlarının kapatılmasına da tanık olacağız” açıklamasında bulundu.Afgan Ulusal Gazeteciler Birliği Sözcüsü Mesrur Lütfi ise, “Uluslararası kuruluşları bu sorunun çözümü için beklemeksizin harekete geçmeye çağırıyoruz. Aksi halde yakında medya özgürlüğünün ve diğer sivil özgürlüklerin sonu gelecek” ifadelerini paylaştı.Afgan medyası geçen hafta gazetecilerin protestoları haberleştirmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
Taliban’ın ağustos ortalarında Afganistan’daki iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkede çalışan en az 153 medya kuruluşunun faaliyetlerine son verdiği öğrenildi.
Afgan televizyon kanalı Tolo News’un basın özgürlüğünden yana olan kuruluşlara atıfla aktardığı habere göre, Taliban’ın ağustos ortalarında Afganistan’daki iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkede çalışan en az 153 medya kuruluşu, mali sorunlar ve Taliban’ın uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle faaliyetlerine son vermek durumunda kaldı.
Afganistan Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Hujatullah Mujadadi, “Medyayı destekleyen kuruluşlar (Afganistan’daki) medyaya dikkat çekmezse, yakında ülkede kalan medya kuruluşlarının kapatılmasına da tanık olacağız”açıklamasında bulundu.
Afgan Ulusal Gazeteciler Birliği Sözcüsü Mesrur Lütfi ise,“Uluslararası kuruluşları bu sorunun çözümü için beklemeksizin harekete geçmeye çağırıyoruz. Aksi halde yakında medya özgürlüğünün ve diğer sivil özgürlüklerin sonu gelecek” ifadelerini paylaştı.
Afgan medyası geçen hafta gazetecilerin protestoları haberleştirmesinin yasaklandığını duyurmuştu.