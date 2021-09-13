https://tr.sputniknews.com/20210913/tribunde-asili-kalan-kediyi-taraftarlar-kurtardi-1048850998.html

Tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı

Tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı

ABD’de bir stadyumun üst tribününde asılı kalan kedi taraftarlarca bayrak açılarak kurtarılırken, kedinin kurtulması sevinçle karşılandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T05:43+0300

2021-09-13T05:43+0300

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yaşam

abd

kedi

tribün

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ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu yürekleri ağıza getiren bir olaya sahne oldu. Futbol maçı oynandığı sırada stadyuma giren bir kedi üst tribünde asılı kaldı. Tribüne tutunmaya çalışan kedi çırpınmaya başladı ancak kendini kurtaramadı. Kedinin düşeceğini fark eden taraftarlar olaya müdahale etti. Taraftarlar, aşağıya bayrak açarken, kedi tam da bayrağın üzerine düştü. Kedinin kurtulması sevinç çığlıklarıyla karşılanırken, kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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abd, kedi, tribün