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https://tr.sputniknews.com/20210913/tribunde-asili-kalan-kediyi-taraftarlar-kurtardi-1048850998.html
Tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı
Tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı
ABD’de bir stadyumun üst tribününde asılı kalan kedi taraftarlarca bayrak açılarak kurtarılırken, kedinin kurtulması sevinçle karşılandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T05:43+0300
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yaşam
abd
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ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu yürekleri ağıza getiren bir olaya sahne oldu. Futbol maçı oynandığı sırada stadyuma giren bir kedi üst tribünde asılı kaldı. Tribüne tutunmaya çalışan kedi çırpınmaya başladı ancak kendini kurtaramadı. Kedinin düşeceğini fark eden taraftarlar olaya müdahale etti. Taraftarlar, aşağıya bayrak açarken, kedi tam da bayrağın üzerine düştü. Kedinin kurtulması sevinç çığlıklarıyla karşılanırken, kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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abd, kedi, tribün

Tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı

05:43 13.09.2021
© DHAKaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
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ABD’de bir stadyumun üst tribününde asılı kalan kedi taraftarlarca bayrak açılarak kurtarılırken, kedinin kurtulması sevinçle karşılandı.
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu yürekleri ağıza getiren bir olaya sahne oldu. Futbol maçı oynandığı sırada stadyuma giren bir kedi üst tribünde asılı kaldı.
Tribüne tutunmaya çalışan kedi çırpınmaya başladı ancak kendini kurtaramadı. Kedinin düşeceğini fark eden taraftarlar olaya müdahale etti.
Taraftarlar, aşağıya bayrak açarken, kedi tam da bayrağın üzerine düştü. Kedinin kurtulması sevinç çığlıklarıyla karşılanırken, kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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