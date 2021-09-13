https://tr.sputniknews.com/20210913/trumptan-2024-secimleri-icin-adaylik-yorumu-cok-fazla-secenegimiz-olacagini-sanmiyorum-1048874143.html

Trump'tan 2024 seçimleri için adaylık yorumu: Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum

Trump'tan 2024 seçimleri için adaylık yorumu: Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum"... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T20:12+0300

2021-09-13T20:12+0300

2021-09-13T20:12+0300

dünya

joe biden

donald trump

seçim

abd başkanlık seçimleri

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News Digital için verdiği özel mülakatta 2024 başkanlık seçimleri ve Joe Biden yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.2024'teki başkanlık seçimleri için aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum. Bu ülkemiz için utanç verici" yanıtını verdi.Trump, halefi Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde izlediği yolu da sert dille eleştirerek, "Biden yönetiminin ABD'yi Afganistan'dan çekme şekli ülkemiz tarihindeki en büyük utançtır. Afganistan'a baktığınızda, tamamen sebepsiz ölümleri görüyoruz. Askerlerin aileleri Biden yerine benimle konuşmak istiyor" diye konuştu.Biden'ın liderliğini 'yetersiz' bulduğunu söyleyen Trump, "Biden ülkemizin lideri olmak için beceriksiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü" dedi.

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joe biden, donald trump, seçim, abd başkanlık seçimleri