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Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı:1 ölü, 49 yaralı
Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı:1 ölü, 49 yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otobüs, öğrenci servisine çarptı. Kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
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Kaza, sabah erken saatlerde Yaraş Mahallesi ile Gölcük Mahallesi arasında meydana geldi.Sürücüsü Aziz Çağlar’ın kalp krizi geçirmesi dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü, Cihan D.’nin idaresindeki okul servisi ile çarpıştı.Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kalp krizi geçiren tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti.Feci kazada 7 öğrenci, 41 Ukraynalı turist ve 1 şoför toplam 49 kişi yaralandı. Yaralılardan 16 yaşındaki öğrenci Polat Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210910/supheli-araci-kovalayan-polis-otosu-kaza-yapti-2-yarali-1048783628.html
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muğla, kaza, menteşe

Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı:1 ölü, 49 yaralı

11:16 13.09.2021
© İHATur otobüsü öğrenci servisine çarptı
Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© İHA
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde otobüs, öğrenci servisine çarptı. Kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin bulunduğu 49 kişi yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde Yaraş Mahallesi ile Gölcük Mahallesi arasında meydana geldi.
Sürücüsü Aziz Çağlar’ın kalp krizi geçirmesi dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü, Cihan D.’nin idaresindeki okul servisi ile çarpıştı.
Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kalp krizi geçiren tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti.
Feci kazada 7 öğrenci, 41 Ukraynalı turist ve 1 şoför toplam 49 kişi yaralandı. Yaralılardan 16 yaşındaki öğrenci Polat Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
TÜRKİYE
Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı
10 Eylül, 07:00
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