https://tr.sputniknews.com/20210913/tur-otobusu-ogrenci-servisine-carpti1-olu-49-yarali-1048855667.html

Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı:1 ölü, 49 yaralı

Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı:1 ölü, 49 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otobüs, öğrenci servisine çarptı. Kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T11:16+0300

2021-09-13T11:16+0300

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muğla

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Kaza, sabah erken saatlerde Yaraş Mahallesi ile Gölcük Mahallesi arasında meydana geldi.Sürücüsü Aziz Çağlar’ın kalp krizi geçirmesi dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü, Cihan D.’nin idaresindeki okul servisi ile çarpıştı.Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kalp krizi geçiren tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti.Feci kazada 7 öğrenci, 41 Ukraynalı turist ve 1 şoför toplam 49 kişi yaralandı. Yaralılardan 16 yaşındaki öğrenci Polat Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210910/supheli-araci-kovalayan-polis-otosu-kaza-yapti-2-yarali-1048783628.html

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