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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu
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türkiye a milli erkek voleybol takımı, cev, son dakika

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti

00:27 13.09.2021 (güncellendi: 00:41 13.09.2021)
© İHA / İHA-AW416086Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© İHA / İHA-AW416086
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CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu
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