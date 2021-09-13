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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T00:27+0300
2021-09-13T00:27+0300
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türkiye a milli erkek voleybol takımı
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yaşam
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu
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türkiye a milli erkek voleybol takımı, cev, son dakika
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
00:27 13.09.2021 (güncellendi: 00:41 13.09.2021)
Ayrıntılar geliyor
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu