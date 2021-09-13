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Türkiye Ampute Milli Takımı, Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti
Türkiye Ampute Milli Takımı, Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T15:35+0300
2021-09-13T15:35+0300
2021-09-13T15:35+0300
yaşam
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türkiye ampute milli takımı
ampute milli takımı
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Son şampiyon unvanıyla katıldığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Ampute Milli Takımı, D Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.Maçın ilk dakikasından itibaren kontrolü ele alan Türk Milli Takımı, rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.Ampute Futbol Milli Takımı'nı farklı galibiyete taşıyan golleri, Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.D Grubu'nda mücadelesini sürdürecek olan Ampute Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında ise 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de İtalya ile karşılaşacak.
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Türkiye Ampute Milli Takımı, Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti.
Son şampiyon unvanıyla katıldığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda
Türkiye Ampute Milli Takımı, D Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.
Maçın ilk dakikasından itibaren kontrolü ele alan Türk Milli Takımı, rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Ampute Futbol Milli Takımı'nı farklı galibiyete taşıyan golleri,
Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.
D Grubu'nda mücadelesini sürdürecek olan Ampute Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında ise 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de İtalya ile karşılaşacak.