https://tr.sputniknews.com/20210913/turkiye-azerbaycan-ve-pakistanin-uc-kardes-tatbikati-nasil-bir-mesaj-tasiyor--1048862868.html

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ‘Üç Kardeş’ tatbikatı nasıl bir mesaj taşıyor?

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ‘Üç Kardeş’ tatbikatı nasıl bir mesaj taşıyor?

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin, "Üç Kardeş 2021" isimli ortak askeri tatbikatı Bakü'de başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek tatbikatı... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:20+0300

2021-09-13T14:20+0300

2021-09-13T14:20+0300

savunma

afganistan

türkiye

azerbaycan

pakistan

tatbikat

azerbaycan ordusu

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

özel kuvvetler

turan salcı

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Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, 12 Eylül’deki tatbikatın başlangıç töreninde yaptığı konuşmada, üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirtti. Mirzeyev, "Üç Kardeş 2021" tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu da söyledi.‘Tatbikat uluslararası anlamda da bir önem kazanıyor’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan AVİM Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç da bu tatbikatın ilk defa olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:‘Bu tatbikatın herhangi bir hedefi veya karşı gücü yok’Peki, tatbikatın “stratejik bir hedefi” bulunuyor mu? Kılıç, bu konuda, “Bu tatbikatın herhangi bir hedefi veya karşı gücü yok. Bu daha ziyade üç ülkenin arasındaki bugüne kadar pek de bulunmayan askeri işbirliğinin geliştirilmesi veya işbirliği olanaklarının araştırılmasını hedefliyor” değerlendirmesinde bulundu.Daha geniş çaplı bir askeri işbirliğine dönüşebilir mi?Emekli Büyükelçi Alev Kılıç, “Bu üç ülke yakın işbirliğine çok değişik alanlarda zaten açık buna bir de savunmanın eklenmesi hiç şaşırtıcı değil. Şu andaki tatbikat çok sınırlı. Sadece özel kuvvetleri kapsıyor. 'Bu özel kuvvetler arasındaki işbirliği ileride daha geniş çaplı bir askeri işbirliğine dönüşebilir mi' zaman içinde görülecek. Bu tatbikat sonrasında değerlendirilecektir” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210913/genelkurmay-baskani-orgeneral-guler-azerbaycan-genelkurmay-baskani-ile-bir-araya-geldi-1048861775.html

afganistan

azerbaycan

pakistan

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

afganistan, türkiye, azerbaycan, pakistan, tatbikat, azerbaycan ordusu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), özel kuvvetler, turan salcı