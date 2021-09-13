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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ‘Üç Kardeş’ tatbikatı nasıl bir mesaj taşıyor?
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ‘Üç Kardeş’ tatbikatı nasıl bir mesaj taşıyor?
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin, "Üç Kardeş 2021" isimli ortak askeri tatbikatı Bakü'de başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek tatbikatı... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T14:20+0300
2021-09-13T14:20+0300
savunma
afganistan
türkiye
azerbaycan
pakistan
tatbikat
azerbaycan ordusu
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
özel kuvvetler
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Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, 12 Eylül’deki tatbikatın başlangıç töreninde yaptığı konuşmada, üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirtti. Mirzeyev, "Üç Kardeş 2021" tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu da söyledi.‘Tatbikat uluslararası anlamda da bir önem kazanıyor’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan AVİM Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç da bu tatbikatın ilk defa olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:‘Bu tatbikatın herhangi bir hedefi veya karşı gücü yok’Peki, tatbikatın “stratejik bir hedefi” bulunuyor mu? Kılıç, bu konuda, “Bu tatbikatın herhangi bir hedefi veya karşı gücü yok. Bu daha ziyade üç ülkenin arasındaki bugüne kadar pek de bulunmayan askeri işbirliğinin geliştirilmesi veya işbirliği olanaklarının araştırılmasını hedefliyor” değerlendirmesinde bulundu.Daha geniş çaplı bir askeri işbirliğine dönüşebilir mi?Emekli Büyükelçi Alev Kılıç, “Bu üç ülke yakın işbirliğine çok değişik alanlarda zaten açık buna bir de savunmanın eklenmesi hiç şaşırtıcı değil. Şu andaki tatbikat çok sınırlı. Sadece özel kuvvetleri kapsıyor. 'Bu özel kuvvetler arasındaki işbirliği ileride daha geniş çaplı bir askeri işbirliğine dönüşebilir mi' zaman içinde görülecek. Bu tatbikat sonrasında değerlendirilecektir” diye de ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210913/genelkurmay-baskani-orgeneral-guler-azerbaycan-genelkurmay-baskani-ile-bir-araya-geldi-1048861775.html
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afganistan, türkiye, azerbaycan, pakistan, tatbikat, azerbaycan ordusu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), özel kuvvetler, turan salcı

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ‘Üç Kardeş’ tatbikatı nasıl bir mesaj taşıyor?

14:20 13.09.2021
© Fotoğraf : MSBÜç Kardeş Tatbikatı
Üç Kardeş Tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Fotoğraf : MSB
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin, "Üç Kardeş 2021" isimli ortak askeri tatbikatı Bakü'de başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek tatbikatı değerlendiren Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç, bölgedeki istikrarsızlık üzerinden tatbikatın gerçekleştirilme amacına dikkat çekti.
Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, 12 Eylül’deki tatbikatın başlangıç töreninde yaptığı konuşmada, üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirtti. Mirzeyev, "Üç Kardeş 2021" tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu da söyledi.
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‘Tatbikat uluslararası anlamda da bir önem kazanıyor’

Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan AVİM Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç da bu tatbikatın ilk defa olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu tatbikatın bir dayanağı var, durup dururken ortaya çıkmadığını da anlıyoruz. Temmuz ayında üç ülkenin meclis başkanları Bakü’de bir toplantı gerçekleştirdiler. Burada bir törenle Bakü Beyannamesi’ni onayladılar. Bu beyannamede üç ülkenin işbirliğini geliştirmesi ana noktaydı. Beyannamede, kültürel, tarihi bağlar ve karşılıklı saygı ve güvene dayalı işbirliği amaçlanıyor. Aynı zamanda beyannamede, bölgede barışın sağlanması, istikrarın gerçekleştirilmesi ve ekonomik gelişme ön plana çıkarılmıştı. Dolayısıyla bu anlayış içinde bir askeri tatbikat yapıldığını anlıyorum. Bugün bölgede meydana çıkan istikrarsızlık özellikle Afganistan’daki durum göz önünde bulundurulunca tatbikat uluslararası anlamda da bir önem kazanıyor.

‘Bu tatbikatın herhangi bir hedefi veya karşı gücü yok’

Peki, tatbikatın “stratejik bir hedefi” bulunuyor mu? Kılıç, bu konuda, “Bu tatbikatın herhangi bir hedefi veya karşı gücü yok. Bu daha ziyade üç ülkenin arasındaki bugüne kadar pek de bulunmayan askeri işbirliğinin geliştirilmesi veya işbirliği olanaklarının araştırılmasını hedefliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Daha geniş çaplı bir askeri işbirliğine dönüşebilir mi?

Emekli Büyükelçi Alev Kılıç, “Bu üç ülke yakın işbirliğine çok değişik alanlarda zaten açık buna bir de savunmanın eklenmesi hiç şaşırtıcı değil. Şu andaki tatbikat çok sınırlı. Sadece özel kuvvetleri kapsıyor. 'Bu özel kuvvetler arasındaki işbirliği ileride daha geniş çaplı bir askeri işbirliğine dönüşebilir mi' zaman içinde görülecek. Bu tatbikat sonrasında değerlendirilecektir” diye de ekledi.
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