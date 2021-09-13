https://tr.sputniknews.com/20210913/turkiyede-son-24-saatte-24-bin-613-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-231-kisi-yasamini-yitirdi-1048872335.html

Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T19:21+0300

2021-09-13T19:21+0300

2021-09-13T19:47+0300

koronavirüs

türkiye

artış

fahrettin koca

sağlık bakanı

kovid-19

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 13 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 613 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 oldu. Bir günde toplam 319 bin 110 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 52 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83.42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 65.47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 102 milyon 431 bin 607’e yükseldi.Aşılamada ilk sırada Muğla varVerilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir takip etti.En düşük aşılama Gümüşhane’deBakanlığın tablosuna göre yüzde 64,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane’yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ takip etti.Bakan Koca'dan 'çift doz aşı' vurgusuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40 milyon 635 bin 924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" dedi.

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türkiye, artış, fahrettin koca, sağlık bakanı, kovid-19, vaka sayısı