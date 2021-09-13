https://tr.sputniknews.com/20210913/uc-hemsire-yarim-doz-asi-yapip-artirdiklarini-satmis-1048873212.html
Üç hemşire yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmış
Üç hemşire yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmış
İstanbul’da koronavirüs aşısında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 3 hemşire tutuklandı. Hemşirelerin, bazı kişilere yarım doz aşı vurduğu, artırdıkları aşıları... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T19:47+0300
2021-09-13T19:47+0300
2021-09-13T19:47+0300
koronavirüs
istanbul
hemşire
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aşı usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmasında, 3'ü hemşire 6 şüpheli Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 3 hemşirenin tutuklandığı soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren cep telefonları ve bilgisayarlarla yapılan görüşmeler dikkat çekiyor.Dolusu 150, boşu 20 liradan satıldıTRT Haber'den Hamza Çiftçi'nin haberine göre hemşirelerin, aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı ortaya çıktı. Aşı şişlerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.Tanımlanan 4. doz aşılarını da satmışlar"Kolye yapacağız" denilerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi. Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4. doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4. doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, 'sana da yapalım aynı anda barkod okutalım' diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği belirlendi."Nitelikli Dolandırıcılık", "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, hemşire, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı
Üç hemşire yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmış
İstanbul’da koronavirüs aşısında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 3 hemşire tutuklandı. Hemşirelerin, bazı kişilere yarım doz aşı vurduğu, artırdıkları aşıları ise sattığı belirlendi.
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aşı usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmasında, 3'ü hemşire 6 şüpheli Mali Şube ekiplerinin
düzenlediği operasyonla yakalandı.
3 hemşirenin tutuklandığı soruşturmanın
yeni detayları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren cep telefonları ve bilgisayarlarla yapılan görüşmeler dikkat çekiyor.
Dolusu 150, boşu 20 liradan satıldı
TRT Haber'den Hamza Çiftçi'nin haberine
göre hemşirelerin, aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı ortaya çıktı. Aşı şişlerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.
Tanımlanan 4. doz aşılarını da satmışlar
"Kolye yapacağız" denilerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi. Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4. doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.
Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4. doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, 'sana da yapalım aynı anda barkod okutalım' diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği belirlendi.
"Nitelikli Dolandırıcılık", "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.