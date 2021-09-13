Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210913/uc-hemsire-yarim-doz-asi-yapip-artirdiklarini-satmis-1048873212.html
Üç hemşire yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmış
Üç hemşire yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmış
İstanbul’da koronavirüs aşısında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 3 hemşire tutuklandı. Hemşirelerin, bazı kişilere yarım doz aşı vurduğu, artırdıkları aşıları... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T19:47+0300
2021-09-13T19:47+0300
koronavirüs
istanbul
hemşire
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048111003_0:112:1800:1125_1920x0_80_0_0_2a1ab6378e14b7446a0b09f7e351fa44.jpg
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aşı usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmasında, 3'ü hemşire 6 şüpheli Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 3 hemşirenin tutuklandığı soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren cep telefonları ve bilgisayarlarla yapılan görüşmeler dikkat çekiyor.Dolusu 150, boşu 20 liradan satıldıTRT Haber'den Hamza Çiftçi'nin haberine göre hemşirelerin, aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı ortaya çıktı. Aşı şişlerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.Tanımlanan 4. doz aşılarını da satmışlar"Kolye yapacağız" denilerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi. Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4. doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4. doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, 'sana da yapalım aynı anda barkod okutalım' diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği belirlendi."Nitelikli Dolandırıcılık", "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048111003_76:0:1724:1236_1920x0_80_0_0_e40a040cf734036395c9b686d81093a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, hemşire, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Üç hemşire yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmış

19:47 13.09.2021
© REUTERS / Mariana GreifPfizer - koronavirüs aşısı - aşılama
Pfizer - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / Mariana Greif
Abone ol
İstanbul’da koronavirüs aşısında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 3 hemşire tutuklandı. Hemşirelerin, bazı kişilere yarım doz aşı vurduğu, artırdıkları aşıları ise sattığı belirlendi.
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aşı usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmasında, 3'ü hemşire 6 şüpheli Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
3 hemşirenin tutuklandığı soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren cep telefonları ve bilgisayarlarla yapılan görüşmeler dikkat çekiyor.

Dolusu 150, boşu 20 liradan satıldı

TRT Haber'den Hamza Çiftçi'nin haberine göre hemşirelerin, aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı ortaya çıktı. Aşı şişlerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.

Tanımlanan 4. doz aşılarını da satmışlar

"Kolye yapacağız" denilerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi. Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4. doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.
Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4. doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, 'sana da yapalım aynı anda barkod okutalım' diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği belirlendi.
"Nitelikli Dolandırıcılık", "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
000006
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:22AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu yıl 130 terör eylemi engellendi
20:12Trump'tan 2024 seçimleri için adaylık yorumu: Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum
20:11Ukrayna-NATO ortak tatbikatı Odessa’da başladı
20:04Hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı
20:00AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: Biz de Türkiye gibi yasa dışı göçün engellenmesini istiyoruz
19:50İTÜ birincisi: İstanbul'da, ailesini geçindiremediği için intihar eden o güzel insanları görürsünüz
19:47Üç hemşire yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmış
19:41Rusya, bir vatandaşının gözaltına alınması nedeniyle Çekya'ya nota verdi
19:36BM Genel Sekreteri Guterres: Afganistan konusunda 1.1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık
19:32Demba Ba futbolu bıraktı
19:32Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor
19:21İstanbul Bahçelievler'de yatak ve baza fabrikasında yangın çıktı
19:21Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi
19:19İngiltere’de hükümete 12-15 yaş arasındaki çocuklara tek doz aşı önerisi
19:08Walmart'ın Litecoin ile ortaklık kurduğuna ilişkin sahte haber, kripto para piyasalarını karıştırdı
19:03Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı
19:02Araştırma: Yer sincapları insanlar gibi karakter özelliklerine sahip
18:57Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
18:51Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza
18:4412 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ’da bıçaklandı