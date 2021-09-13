https://tr.sputniknews.com/20210913/ugur-sahin-ve-ozlem-turecinin-adi-ibb-yerleskesine-verilsin-teklifi-1048878032.html

'Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin adı İBB yerleşkesine verilsin' teklifi

'Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin adı İBB yerleşkesine verilsin' teklifi

İBB Meclisi’nde daha önce başkanlık konutu ve ilçe belediye başkanlarının villalarının bulunduğu, yeni dönemde İstanbul Planlama Ajansı olan kampüse... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T23:23+0300

2021-09-13T23:23+0300

2021-09-13T23:23+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

uğur şahin

özlem türeci

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İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eylül ayı oturumlarının ilk birleşimi tamamlandı.İBB Meclisi oturumunda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri'nin ortak teklifi ile Kanal İstanbul'un etkileri hakkında genel görüşme yapılması için teklif sunuldu.İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumları sırasında Kanal İstanbul ile ilgili genel görüşme yapılması karara bağlandı.Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak teklifi ile daha önce başkanlık konutu olan ve yeni yönetim döneminde İstanbul Planlama Ajansı (İPA) olarak kullanılmaya başlanan Florya'daki kampüsüne isim verilmesi için teklif sunuldu.Kampüse koronavirüsü salgınına karşı aşı geliştiren bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin isminin verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.Florya'daki kampusun adının ‘Uğur Şahin-Özlem Türeci İPA Yerleşkesi’ olarak değiştirilmesi önerisi önümüzdeki günlerde komisyonlarda karara bağlanarak İBB Meclisi'nde oya sunulacak.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), uğur şahin, özlem türeci