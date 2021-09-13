https://tr.sputniknews.com/20210913/ukrayna-4-adet-bayraktar-tb2-iha-kompleksi-satin-almayi-planliyor-1048847990.html
Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor
Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T00:06+0300
2021-09-13T00:06+0300
2021-09-13T00:10+0300
dünya
ukrayna
türkiye
bayraktar tb2 model türk yapımı insansız hava aracı (iha)
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Valeriy Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı. 2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne sevk edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210830/selcuk-bayraktar-insansiz-savas-ucagimizi-yapabiliriz-1048432729.html
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ukrayna, türkiye, bayraktar tb2 model türk yapımı insansız hava aracı (iha)
Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor
00:06 13.09.2021 (güncellendi: 00:10 13.09.2021)
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.
Valeriy Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı.
2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.
Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne sevk edilmişti.