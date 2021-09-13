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https://tr.sputniknews.com/20210913/unlu-menajer-mick-brigden-kopegi-icin-kazdigi-mezara-duserek-yasamini-yitirdi-1048869495.html
Dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi
Gitarist Joe Satriani, The Rolling Stones ve diğer birçok büyük sanatçı için düzenlenen turneleri yöneten dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, geçen hafta Santa... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T17:22+0300
2021-09-13T17:23+0300
yaşam
köpek
ölüm
ev
tur
mezar
the rolling stones
joe satriani
yönetici
mick bridgen
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Brigden'in karısı Julia Dreyer Brigden, basına verdiği demeçte, kocasının evin bahçesinde ailenin hayatını kaybeden evcil köpeği için bir mezar kazdığını söyledi.Kazma işlemi sırasında Bridgen'ın bir kaza geçirdiğini ve kaza sonucu hayatını kaybettiğini aktaran eşi, beklenmedik bir ölüm yaşandığını ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.73 yaşında hayatını kaybeden Brigden'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada gitarist JoeSatriani, "33 yıllık çılgın ve harika bir rock 'n' roll oldu deneyimi yaşattı bana" diyerek şu ifadeleri kullandı:"Hiç bu kadar sıkı çalışmadım, bu kadar sıkı oynamadım, bu kadar çok gülüp ağlamadım. Çok müzik yaptım ve dünya çapında çok macera yaşadım. Hepsinde yanımda Mick vardı. O, müzik ticareti konusunda en büyük akıl hocasıydı. Dürüst, sert, besleyici, çalışkan, saygılı, inatçı, anlayışlı ve daha fazlasıydı. Mick'ten nasıl iyi bir insan olunacağı hakkında çok şey öğrendim. Şanlı kariyeri boyunca en büyük ve en iyi şekilde çalıştı ama her zaman nazik olmanın, saygılı olmanın ve işleri doğru şekilde yapmanın önemli olduğunu biliyordu.”50 yılı aşan kariyeri boyunca Brigden, Humble Pie, Peter Frampton, Taj Mahal, Morrison ve Carlos Santana gibi isimler için turne menajeri olarak görev yaptı. Ayrıca Bob Dylan ve The Rolling Stones için turlar yönetti. Ancak Bridgen daha çok son 30 yıldır gitarist Joe Satriani'nin turnelerini yönetmesiyle tanınıyor.
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köpek, ölüm, ev, tur, mezar, the rolling stones, joe satriani, yönetici, mick bridgen

Dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi

17:22 13.09.2021 (güncellendi: 17:23 13.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterThe Rolling Stones'un tur menajeri Mick Brigden, evinde köpeği için mezar kazarken öldü
The Rolling Stones'un tur menajeri Mick Brigden, evinde köpeği için mezar kazarken öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Gitarist Joe Satriani, The Rolling Stones ve diğer birçok büyük sanatçı için düzenlenen turneleri yöneten dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, geçen hafta Santa Rosa'daki evinde köpeğine mezar kazarken geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Brigden'in karısı Julia Dreyer Brigden, basına verdiği demeçte, kocasının evin bahçesinde ailenin hayatını kaybeden evcil köpeği için bir mezar kazdığını söyledi.
Kazma işlemi sırasında Bridgen'ın bir kaza geçirdiğini ve kaza sonucu hayatını kaybettiğini aktaran eşi, beklenmedik bir ölüm yaşandığını ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.
73 yaşında hayatını kaybeden Brigden'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada gitarist JoeSatriani, "33 yıllık çılgın ve harika bir rock 'n' roll oldu deneyimi yaşattı bana" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Hiç bu kadar sıkı çalışmadım, bu kadar sıkı oynamadım, bu kadar çok gülüp ağlamadım. Çok müzik yaptım ve dünya çapında çok macera yaşadım. Hepsinde yanımda Mick vardı. O, müzik ticareti konusunda en büyük akıl hocasıydı. Dürüst, sert, besleyici, çalışkan, saygılı, inatçı, anlayışlı ve daha fazlasıydı. Mick'ten nasıl iyi bir insan olunacağı hakkında çok şey öğrendim. Şanlı kariyeri boyunca en büyük ve en iyi şekilde çalıştı ama her zaman nazik olmanın, saygılı olmanın ve işleri doğru şekilde yapmanın önemli olduğunu biliyordu.”
50 yılı aşan kariyeri boyunca Brigden, Humble Pie, Peter Frampton, Taj Mahal, Morrison ve Carlos Santana gibi isimler için turne menajeri olarak görev yaptı. Ayrıca Bob Dylan ve The Rolling Stones için turlar yönetti. Ancak Bridgen daha çok son 30 yıldır gitarist Joe Satriani'nin turnelerini yönetmesiyle tanınıyor.
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