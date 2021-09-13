https://tr.sputniknews.com/20210913/unlu-menajer-mick-brigden-kopegi-icin-kazdigi-mezara-duserek-yasamini-yitirdi-1048869495.html

Dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi

Gitarist Joe Satriani, The Rolling Stones ve diğer birçok büyük sanatçı için düzenlenen turneleri yöneten dünyaca ünlü menajer Mick Brigden, geçen hafta Santa... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T17:22+0300

2021-09-13T17:22+0300

2021-09-13T17:23+0300

yaşam

köpek

ölüm

ev

tur

mezar

the rolling stones

joe satriani

yönetici

mick bridgen

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Brigden'in karısı Julia Dreyer Brigden, basına verdiği demeçte, kocasının evin bahçesinde ailenin hayatını kaybeden evcil köpeği için bir mezar kazdığını söyledi.Kazma işlemi sırasında Bridgen'ın bir kaza geçirdiğini ve kaza sonucu hayatını kaybettiğini aktaran eşi, beklenmedik bir ölüm yaşandığını ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.73 yaşında hayatını kaybeden Brigden'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada gitarist JoeSatriani, "33 yıllık çılgın ve harika bir rock 'n' roll oldu deneyimi yaşattı bana" diyerek şu ifadeleri kullandı:"Hiç bu kadar sıkı çalışmadım, bu kadar sıkı oynamadım, bu kadar çok gülüp ağlamadım. Çok müzik yaptım ve dünya çapında çok macera yaşadım. Hepsinde yanımda Mick vardı. O, müzik ticareti konusunda en büyük akıl hocasıydı. Dürüst, sert, besleyici, çalışkan, saygılı, inatçı, anlayışlı ve daha fazlasıydı. Mick'ten nasıl iyi bir insan olunacağı hakkında çok şey öğrendim. Şanlı kariyeri boyunca en büyük ve en iyi şekilde çalıştı ama her zaman nazik olmanın, saygılı olmanın ve işleri doğru şekilde yapmanın önemli olduğunu biliyordu.”50 yılı aşan kariyeri boyunca Brigden, Humble Pie, Peter Frampton, Taj Mahal, Morrison ve Carlos Santana gibi isimler için turne menajeri olarak görev yaptı. Ayrıca Bob Dylan ve The Rolling Stones için turlar yönetti. Ancak Bridgen daha çok son 30 yıldır gitarist Joe Satriani'nin turnelerini yönetmesiyle tanınıyor.

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