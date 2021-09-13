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https://tr.sputniknews.com/20210913/unlu-oyuncu-tanya-fear-4-gundur-kayip-1048867539.html
Ünlü oyuncu Tanya Fear 4 gündür kayıp
Ünlü oyuncu Tanya Fear 4 gündür kayıp
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi ve yakınları, Los Angeles'ta yaşayan ve son olarak 9 Eylül tarihinde görülen... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T16:26+0300
2021-09-13T16:26+0300
yaşam
abd
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kayıp
oyuncu
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İngiliz oyuncunun menajeri Alex Cole, kısa bir süre önce Los Angeles'a taşınan Tanya Fear ile son olarak 8 gün önce görüştüklerini, kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi.Oyuncunun ailesi de kendisine ulaşamadıklarını ve polise kayıp ilanı verdiklerini doğruladı.İngiliz yazar, senarist ve gazeteci Bolu Babalola da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım Tanya, Los Angeles Hollywood Bowl bölgesinde kayboldu. Kendisine 9 Eylül’den bu yana ulaşabilen olmadı. Bölgede olanlar veya o bölgeye erişimi bulunanlar RT ederse sevinirim” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Fear’ın arkadaşları, ailesi ve yakınları da dahil olmak üzere birçok kişi, ünlü oyuncunun bulunması için sosyal medyadan çağrı yapmaya devam ediyor.Los Angeles polisinin İngiliz oyuncuyu bulmaya yönelik çalışmaları ise sürüyor.
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abd, los angeles, kayıp, oyuncu, tanya fear, hollywood, magazin, twitter

Ünlü oyuncu Tanya Fear 4 gündür kayıp

16:26 13.09.2021
© Fotoğraf : InstagramÜnlü oyuncu Tanya Fear dört gündür kayıp
Ünlü oyuncu Tanya Fear dört gündür kayıp - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi ve yakınları, Los Angeles'ta yaşayan ve son olarak 9 Eylül tarihinde görülen oyuncu için kayıp başvurusunda bulundu.
İngiliz oyuncunun menajeri Alex Cole, kısa bir süre önce Los Angeles'a taşınan Tanya Fear ile son olarak 8 gün önce görüştüklerini, kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi.
Oyuncunun ailesi de kendisine ulaşamadıklarını ve polise kayıp ilanı verdiklerini doğruladı.
İngiliz yazar, senarist ve gazeteci Bolu Babalola da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım Tanya, Los Angeles Hollywood Bowl bölgesinde kayboldu. Kendisine 9 Eylül’den bu yana ulaşabilen olmadı. Bölgede olanlar veya o bölgeye erişimi bulunanlar RT ederse sevinirim” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Fear’ın arkadaşları, ailesi ve yakınları da dahil olmak üzere birçok kişi, ünlü oyuncunun bulunması için sosyal medyadan çağrı yapmaya devam ediyor.
Los Angeles polisinin İngiliz oyuncuyu bulmaya yönelik çalışmaları ise sürüyor.
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