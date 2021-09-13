Ünlü oyuncu Tanya Fear 4 gündür kayıp

İngiliz oyuncunun menajeri Alex Cole, kısa bir süre önce Los Angeles'a taşınan Tanya Fear ile son olarak 8 gün önce görüştüklerini, kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi.Oyuncunun ailesi de kendisine ulaşamadıklarını ve polise kayıp ilanı verdiklerini doğruladı.İngiliz yazar, senarist ve gazeteci Bolu Babalola da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım Tanya, Los Angeles Hollywood Bowl bölgesinde kayboldu. Kendisine 9 Eylül’den bu yana ulaşabilen olmadı. Bölgede olanlar veya o bölgeye erişimi bulunanlar RT ederse sevinirim” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Fear’ın arkadaşları, ailesi ve yakınları da dahil olmak üzere birçok kişi, ünlü oyuncunun bulunması için sosyal medyadan çağrı yapmaya devam ediyor.Los Angeles polisinin İngiliz oyuncuyu bulmaya yönelik çalışmaları ise sürüyor.
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi ve yakınları, Los Angeles'ta yaşayan ve son olarak 9 Eylül tarihinde görülen oyuncu için kayıp başvurusunda bulundu.
İngiliz oyuncunun menajeri Alex Cole, kısa bir süre önce Los Angeles'a taşınan Tanya Fear ile son olarak 8 gün önce görüştüklerini, kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi.
Oyuncunun ailesi de kendisine ulaşamadıklarını ve polise kayıp ilanı verdiklerini doğruladı.
İngiliz yazar, senarist ve gazeteci Bolu Babalola da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım Tanya, Los Angeles Hollywood Bowl bölgesinde kayboldu. Kendisine 9 Eylül’den bu yana ulaşabilen olmadı. Bölgede olanlar veya o bölgeye erişimi bulunanlar RT ederse sevinirim” ifadelerini kullandı.