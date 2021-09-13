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https://tr.sputniknews.com/20210913/vali-yerlikaya-acikladi-istanbulda-okul-servis-soforlerinin-yuzde-kaci-asi-yaptirdi-1048854973.html
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde kaçı aşı yaptırdı?
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde kaçı aşı yaptırdı?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını bildirdi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T10:56+0300
2021-09-13T10:56+0300
türkiye
istanbul valiliği
ali yerlikaya
servis
şoför
okul servisi
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki okul servis şoförlerinin ve servis rehber personelinin aşılanma oranını sosyal medya hesabından duyurdu.Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:"İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94.2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz."
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istanbul valiliği, ali yerlikaya, servis, şoför, okul servisi, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı

Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde kaçı aşı yaptırdı?

10:56 13.09.2021
© AAOkul servisi
Okul servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki okul servis şoförlerinin ve servis rehber personelinin aşılanma oranını sosyal medya hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94.2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz."
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