Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde kaçı aşı yaptırdı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki okul servis şoförlerinin ve servis rehber personelinin aşılanma oranını sosyal medya hesabından duyurdu.Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:"İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94.2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz."
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki okul servis şoförlerinin ve servis rehber personelinin aşılanma oranını sosyal medya hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94.2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz."
#İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde; 7️⃣.4️⃣2️⃣8️⃣ okul servis 🚌 şoförümüzün 6️⃣.9️⃣9️⃣7️⃣’si (%94.2)
4️⃣.6️⃣3️⃣7️⃣ servis rehber personelinin 4️⃣.3️⃣8️⃣2️⃣’si (%94.5) aşılarını yaptırdı.