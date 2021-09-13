https://tr.sputniknews.com/20210913/whatsapptan-ios-ekosistemi-icin-yeni-ozellik-ses-kayitlari-metin-hale-donusturulebilecek-1048870347.html

WhatsApp'tan iOS ekosistemi için yeni özellik: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek

WhatsApp'tan iOS ekosistemi için yeni özellik: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik geliştirdiği belirtildi. Yeni özellik ile sesler artık metin hale dönüştürülebilecek. Özelliğin yalnızca iOS... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T17:48+0300

2021-09-13T17:48+0300

2021-09-13T17:48+0300

yaşam

apple

whatsapp

mesaj

mesajlaşma

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Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeniliklerini önceden sızdırması ile tanınan WABetaInfo Twitter sayfası, yeni bir özelliği daha sızdırdı.Gzt'nin aktardığına göre özellik, Apple'ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir API'yi kullanıyor. Bu API'nin sesleri metin haline dönüştürmeye yarayacağı ifade edildi.Buna göre, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunmuş olacak.WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, Apple tarafından kullanıma sunulan bir API'ye dayandığı için, yalnızca iOS'a özel olacak. Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android'e de geleceği belirtiliyor.

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apple, whatsapp, mesaj, mesajlaşma