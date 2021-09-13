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WhatsApp'tan iOS ekosistemi için yeni özellik: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek
WhatsApp'tan iOS ekosistemi için yeni özellik: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik geliştirdiği belirtildi. Yeni özellik ile sesler artık metin hale dönüştürülebilecek. Özelliğin yalnızca iOS... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T17:48+0300
2021-09-13T17:48+0300
yaşam
apple
whatsapp
mesaj
mesajlaşma
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Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeniliklerini önceden sızdırması ile tanınan WABetaInfo Twitter sayfası, yeni bir özelliği daha sızdırdı.Gzt'nin aktardığına göre özellik, Apple'ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir API'yi kullanıyor. Bu API'nin sesleri metin haline dönüştürmeye yarayacağı ifade edildi.Buna göre, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunmuş olacak.WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, Apple tarafından kullanıma sunulan bir API'ye dayandığı için, yalnızca iOS'a özel olacak. Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android'e de geleceği belirtiliyor.
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apple, whatsapp, mesaj, mesajlaşma

WhatsApp'tan iOS ekosistemi için yeni özellik: Ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek

17:48 13.09.2021
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp - logo
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik geliştirdiği belirtildi. Yeni özellik ile sesler artık metin hale dönüştürülebilecek. Özelliğin yalnızca iOS için çıkacağı belirtiliyor. Apple'ın özel bir API'sini kullanan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.
Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeniliklerini önceden sızdırması ile tanınan WABetaInfo Twitter sayfası, yeni bir özelliği daha sızdırdı.
Gzt'nin aktardığına göre özellik, Apple'ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir API'yi kullanıyor. Bu API'nin sesleri metin haline dönüştürmeye yarayacağı ifade edildi.
Buna göre, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunmuş olacak.
WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, Apple tarafından kullanıma sunulan bir API'ye dayandığı için, yalnızca iOS'a özel olacak. Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android'e de geleceği belirtiliyor.
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