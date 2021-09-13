https://tr.sputniknews.com/20210913/yemekhane-ucreti-odenmeyen-cocuk-zabitayla-eve-gonderildi-1048875402.html

Yemekhane ücreti ödenmeyen çocuk zabıtayla eve gönderildi

Yemekhane ücreti ödenmeyen çocuk zabıtayla eve gönderildi

Fransa’da 7 yaşında bir çocuk, ebeveynleri okul yemekhanesinin ücretini ödemediği için zabıtayla eve gönderildi. Uygulamayı savunan belediye başkanı, "Aile... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T21:15+0300

2021-09-13T21:15+0300

2021-09-13T21:15+0300

yaşam

fransa

zabıta

öğrenci

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Fransa’nın Gironde bölgesi Saint-Medard-de-Guizieres kentindeki bir okulda öğrenim gören 7 yaşındaki bir çocuk, ebeveynleri okul yemekhanesinin ücretini ödemediği için öğle yemeğinden mahrum bırakılarak zabıtayla eve gönderildi.İHA'nın Fransız medyasında dayandırdığı habere göre, kentin Belediye Başkanı Mireille Conte Jaubert, sorumluluğu altındaki bir ilkokulda öğle yemeğinden hemen önce çocuğun annesini aradı ve borç nedeniyle yemekhanede öğle yemeği yemesine izin verilmeyen çocuğu almaya gelmesini söyledi.Annenin okula gelemeyeceğini söylemesi üzerine Jaubert’ın çocuğu zabıta ile eve gönderdiği aktarıldı.Belediye Başkanı Jaubert konuya ilişkin açıklamasında, annenin okula gelip oğlunu almaması üzerine bu prosedürün uygulandığını belirterek, “Aile, 2019’dan bu yana oğullarının yemekhane ücretini ödemiyor. Belediyeye yaklaşık 900 euro borçlular. Çözüm için randevu taleplerimize de olumlu cevap verilmedi" dedi.Jaubert ayrıca, çocuğun zabıta memurunu tanıdığını ve travma geçirmesine yol açacak bir olay olmadığını ileri sürdü.Çocuğun polis arabasına bindiği için mutlu olduğunu savunan Jaubert, sosyal hizmetleri veya jandarmayı da arayabileceğini ve olayın bu şekilde çok daha travmatik olabileceğini belirtti.Çok sayıda kişinin ailenin borçlarını ödemek için belediyeyi aradığını kaydeden Jaubert, "Fransa'nın dört bir yanından bize hakaret etmek ve yaptığımızın kabul edilemez olduğunu söylemek için bizi arıyorlar" diye konuştu.Önümüzdeki günlerde borçlarını ödemeyi planladıklarını söyleyen anne ise "Çocuğun bu konuyla alakası yok. Nedeni ne olursa olsun, 7 yaşındaki bir çocuk tüm okulun önünde bu şekilde aşağılanamaz" dedi.

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fransa, zabıta, öğrenci