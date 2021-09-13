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Yeni çalışma: D vitamini ile sık sık idrara çıkma arasındaki ilişki ortaya çıkarıldı
Yeni çalışma: D vitamini ile sık sık idrara çıkma arasındaki ilişki ortaya çıkarıldı
Geçen yıl yapılan araştırmaları inceleyen 4 uzman, sık sık idrara çıkma veya idrar kaçırmanın D vitamini eksikliği veya yetersizliğiyle bağlantılı olabileceği... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T20:32+0300
2021-09-13T20:32+0300
idrar
vitamin
kas
d vitamini
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İsrail’de yapılan bir çalışma, hiperaktif mesane nedeniyle sık sık idrara çıkma veya idrar kaçırmanın D vitamini eksikliği ya da yetersizliğiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.Halk sağlığı, kadın doğum ve jinekoloji konusunda uzmanlaşmış dört araştırmacı, geçen yıl Ağustos ayında yapılan birkaç araştırmayı gözden geçirdi.Çalışmada, aşırı aktif mesane, idrar kaçırma, pelvik taban bozuklukları ve alt idrar yoluyla ilgili semptomlar incelendi.Yapılan incelemeler sonucunda, 7 çalışmadan 6’sı, idrar kaçırma başlangıcı ve ağırlığının önemli ölçüde D vitamini eksikliği veya yetersizliği ile bağlantılı olduğunu gösterdi.'D vitamini etkili bir tedavi olabilir'Ayrıca diğer iki randomize kontrollü araştırma da D vitamininin idrar kaçırma tedavisinde etkili olabileceği sonucunu ortaya koydu.Genel olarak, incelenen tüm çalışmalarda, üçte ikisinin yeterli D Vitamini alımı ile iyi idrar sağlığı arasında bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıktı.Araştırmacılar, bu ilişkinin nedenini de şöyle açıkladı:Öte yanda, 2019'da yapılan bir araştırmada, düşük D vitamini seviyesinin mesane kanserine yakalanma riskini artırdığı belirtilmişti.
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idrar, vitamin, kas, d vitamini

Yeni çalışma: D vitamini ile sık sık idrara çıkma arasındaki ilişki ortaya çıkarıldı

20:32 13.09.2021
© AP Photo / Mark LennihanD vitamini
D vitamini - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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Geçen yıl yapılan araştırmaları inceleyen 4 uzman, sık sık idrara çıkma veya idrar kaçırmanın D vitamini eksikliği veya yetersizliğiyle bağlantılı olabileceği sonucuna vardı.
İsrail’de yapılan bir çalışma, hiperaktif mesane nedeniyle sık sık idrara çıkma veya idrar kaçırmanın D vitamini eksikliği ya da yetersizliğiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.
Halk sağlığı, kadın doğum ve jinekoloji konusunda uzmanlaşmış dört araştırmacı, geçen yıl Ağustos ayında yapılan birkaç araştırmayı gözden geçirdi.
Çalışmada, aşırı aktif mesane, idrar kaçırma, pelvik taban bozuklukları ve alt idrar yoluyla ilgili semptomlar incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda, 7 çalışmadan 6’sı, idrar kaçırma başlangıcı ve ağırlığının önemli ölçüde D vitamini eksikliği veya yetersizliği ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

'D vitamini etkili bir tedavi olabilir'

Ayrıca diğer iki randomize kontrollü araştırma da D vitamininin idrar kaçırma tedavisinde etkili olabileceği sonucunu ortaya koydu.
Genel olarak, incelenen tüm çalışmalarda, üçte ikisinin yeterli D Vitamini alımı ile iyi idrar sağlığı arasında bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıktı.
Araştırmacılar, bu ilişkinin nedenini de şöyle açıkladı:

Mesanenin detrüsör kaslarında D vitamini resptörleri bulunuyor. Özünde D vitamini pelvik tabanda ve çevresin bulunan bazı kasların güçlenmesine yardımcı olabilir.

Öte yanda, 2019'da yapılan bir araştırmada, düşük D vitamini seviyesinin mesane kanserine yakalanma riskini artırdığı belirtilmişti.
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