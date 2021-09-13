https://tr.sputniknews.com/20210913/yilmaz-erdogan-ve-ahmet-mumtaz-taylanin-basrolleri-paylastigi-kinin-fragmani-yayinlandi-1048867747.html

Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrolleri paylaştığı Kin'in fragmanı yayınlandı

Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrolleri paylaştığı Kin'in fragmanı yayınlandı

Yılmaz Erdoğan'ın uzun bir süre önce çekimleri için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ara verdiği yeni Netflix filmi Kin'in fragmanı yayınlandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T16:32+0300

2021-09-13T16:32+0300

2021-09-13T16:32+0300

yaşam

yılmaz erdoğan

netflix

film

ahmet mümtaz taylan

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Daha önce 'Gönül İşleri' ve 'Çok Uzak Fazla Yakın' gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Türkan Derya'nın yine yönetmenliğini üstlendiği Kin isimli filmin fragmanı yayınlandı.Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alıyor.

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yılmaz erdoğan, netflix, film, ahmet mümtaz taylan