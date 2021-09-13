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https://tr.sputniknews.com/20210913/yilmaz-erdogan-ve-ahmet-mumtaz-taylanin-basrolleri-paylastigi-kinin-fragmani-yayinlandi-1048867747.html
Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrolleri paylaştığı Kin'in fragmanı yayınlandı
Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrolleri paylaştığı Kin'in fragmanı yayınlandı
Yılmaz Erdoğan'ın uzun bir süre önce çekimleri için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ara verdiği yeni Netflix filmi Kin'in fragmanı yayınlandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T16:32+0300
2021-09-13T16:32+0300
2021-09-13T16:32+0300
yaşam
yılmaz erdoğan
netflix
film
ahmet mümtaz taylan
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Daha önce 'Gönül İşleri' ve 'Çok Uzak Fazla Yakın' gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Türkan Derya'nın yine yönetmenliğini üstlendiği Kin isimli filmin fragmanı yayınlandı.Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alıyor.
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yılmaz erdoğan, netflix, film, ahmet mümtaz taylan
Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrolleri paylaştığı Kin'in fragmanı yayınlandı
Yılmaz Erdoğan'ın uzun bir süre önce çekimleri için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ara verdiği yeni Netflix filmi Kin'in fragmanı yayınlandı.
Daha önce
e 'Gönül İşleri' v gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan 'Çok Uzak Fazla Yakın' Türkan Derya'nın yine yönetmenliğini üstlendiği Kin isimli filmin fragmanı yayınlandı.
Filmin oyuncu kadrosunda
Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alıyor.