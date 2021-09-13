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https://tr.sputniknews.com/20210913/yogurt-dagitmak-icin-karantinayi-ihlal-eden-aileye-12-bin-lira-ceza-1048871359.html
Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza
Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza
Kırıkkale'de yoğurt dağıtmak için karantina ihlali yapan aynı aileden 3 koronavirüs temaslısına 12 bin 150 lira ceza kesildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T18:51+0300
2021-09-13T18:51+0300
2021-09-13T18:51+0300
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kırıkkale
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ceza
denetim
dağıtım
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Trafik ekipleri, akşam saatlerinde Kırıkkale Atatürk Bulvarı Çalılıöz Köprüsü altında denetim yaptı. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat sorguları yapıldı.Denetimde Tahsin K.’nin koronavirüs temaslısı olduğu ve riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye il salgın denetim ekipleri çağrıldı.Ekipler, yaptıkları Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması ile Tahsin K. ve araçta bulunan eşi Sultan ile oğlu Murat Can’ın da temaslı olduğunu belirledi.Yoğurt dağıtmak için dışarı çıktıklarını belirten 3 kişiye, toplam 12 bin 150 lira para cezası kesildi. Aile, evlerinde karantina altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210716/karantinayi-ihlal-edip-kahvehaneye-giden-adama-hapis-cezasi-1044984415.html
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kırıkkale, yoğurt, ceza, denetim, dağıtım, hes kodu
Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza
Kırıkkale'de yoğurt dağıtmak için karantina ihlali yapan aynı aileden 3 koronavirüs temaslısına 12 bin 150 lira ceza kesildi.
Trafik ekipleri, akşam saatlerinde Kırıkkale Atatürk Bulvarı Çalılıöz Köprüsü altında denetim yaptı. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat sorguları yapıldı.
Denetimde Tahsin K.’nin koronavirüs temaslısı olduğu ve riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye il salgın denetim ekipleri çağrıldı.
Ekipler, yaptıkları Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması ile Tahsin K. ve araçta bulunan eşi Sultan ile oğlu Murat Can’ın da temaslı olduğunu belirledi.
Yoğurt dağıtmak için dışarı çıktıklarını belirten 3 kişiye, toplam 12 bin 150 lira para cezası kesildi. Aile, evlerinde karantina altına alındı.