https://tr.sputniknews.com/20210913/yogurt-dagitmak-icin-karantinayi-ihlal-eden-aileye-12-bin-lira-ceza-1048871359.html

Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza

Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza

Kırıkkale'de yoğurt dağıtmak için karantina ihlali yapan aynı aileden 3 koronavirüs temaslısına 12 bin 150 lira ceza kesildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T18:51+0300

2021-09-13T18:51+0300

2021-09-13T18:51+0300

türkiye

kırıkkale

yoğurt

ceza

denetim

dağıtım

hes kodu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048871334_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cf1cc881ed417f01b59e6a6c46509e2d.jpg

Trafik ekipleri, akşam saatlerinde Kırıkkale Atatürk Bulvarı Çalılıöz Köprüsü altında denetim yaptı. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat sorguları yapıldı.Denetimde Tahsin K.’nin koronavirüs temaslısı olduğu ve riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye il salgın denetim ekipleri çağrıldı.Ekipler, yaptıkları Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması ile Tahsin K. ve araçta bulunan eşi Sultan ile oğlu Murat Can’ın da temaslı olduğunu belirledi.Yoğurt dağıtmak için dışarı çıktıklarını belirten 3 kişiye, toplam 12 bin 150 lira para cezası kesildi. Aile, evlerinde karantina altına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20210716/karantinayi-ihlal-edip-kahvehaneye-giden-adama-hapis-cezasi-1044984415.html

türkiye

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırıkkale, yoğurt, ceza, denetim, dağıtım, hes kodu